En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 8 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. Así pues, fueron testigos de cómo Zerrin encontró a Kaya llorando y, al verlo tan afectado por lo que está sucediendo con su familia, opta por abrazarlo para consolarlo. Ipek los ve y se enfada muchísimo. Kaya trata de explicarle que no es lo que parece y que está agotado por todo lo que ha sucedido en su familia. Nare, por su parte, acude a la empresa para hablar con Cihan y pedirle que le permita participar en el homenaje por el aniversario de la muerte de Boran.

Sin embargo, Kaya se encuentra con ella antes de que pueda hablar con Cihan y opta por llevarla a ver a Boran, que permanece oculto. Alya, que sigue sin entender por qué Cihan está teniendo un comportamiento tan extraño, encuentra un billete de avión a Estambul a su nombre, por lo que decide preguntarle por el viaje. Cihan trata de evitar darle explicaciones. Su actitud hace que Alya sospeche todavía más, puesto que cree que le está ocultando algo importante. Con la llegada del homenaje por Boran, Nare dice a Sahin que va a participar en el acto, pero, en realidad, se dirige a la empresa para verlo. Cihan y Kaya reciben la noticia y se marchan a la empresa, mientras que Alya logra llegar a la habitación donde mantienen oculto a Boran. Al verle, se queda completamente en shock.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 14 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ver cómo Alya se queda en shock al descubrir que Boran sigue vivo. Es más, se enfada muchísimo con Cihan por haberle ocultado un secreto tan importante. La impresión es demasiado fuerte y termina desmayándose, por lo que es trasladada al hospital.

Ciran explica a Alya cómo descubrió que Boran seguía vivo y la razón por la que decidió mantenerlo oculto. Sadakat, por su parte, no entiende el motivo por el que todos abandonaron la casa precisamente la noche en la que se reunían para recordar a Boran. Todo ello sin imaginar que su hijo está vivo.

Sahin se marcha sin decir nada a Nare y se dirige a la empresa. Allí está dispuesto a descubrir qué se esconde detrás de todo lo que está sucediendo. Hasta tal punto que no duda en romper con su coche la puerta de entrada para poder acceder al lugar. Como era de esperar, cuando se encuentra a Boran, se queda completamente descolocado. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, esta noche a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.