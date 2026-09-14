¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados famosos del 13 al 14 de septiembre

Rueda la letra recibe en su plató a un grupo de invitados muy vinculado al periodismo y la televisión, para acompañar a los concursantes —Lilit y Fran— en su duelo diario por el bote de La Rueda. El concurso de Telecinco llega, además, a un momento clave de su corta trayectoria: a partir de esta semana da el salto también a los fines de semana, ampliando así su presencia en la parrilla de la cadena para intentar ganar espectadores en sus primeras semanas de emisión.

Hasta ahora, Rueda la letra se emitía únicamente de lunes a viernes, a partir de las 19:00 horas, justo antes de que Antena 3 diera paso a Pasapalabra. Con esta ampliación, el concurso presentado por Carlos Sobera pasa a ocupar también los sábados y domingos, aunque con un pequeño cambio de horario respecto a los días laborables. Los fines de semana, el programa empezará a las 20:00 horas, una hora más tarde que de lunes a viernes. De esta manera, Telecinco confirma su apuesta firme por el formato, que amplía su presencia semanal justo cuando empieza a consolidar su núcleo de audiencia habitual.

Carolina Ferre

La alicantina Carolina Ferre, nacida en Cocentaina en 1974, inició su carrera en Canal 9 antes de saltar a Telecinco en 1999, donde presentó Fiebre del domingo noche junto a Juan y Medio, y sustituyó temporalmente a Emma García en A tu lado y a María Teresa Campos en Día a día. Con más de dos décadas de trayectoria entre cadenas nacionales y autonómicas, actualmente presenta un podcast para un conocido banco.

Juanma López Iturriaga

Juanma López Iturriaga, exjugador de baloncesto formado en el Real Madrid, logró siete Ligas de España, tres Copas del Rey y dos Copas de Europa a lo largo de su carrera deportiva, además de superar las 90 internacionalidades con la selección española. Retirado de las canchas, se ha reinventado como comentarista y presentador deportivo en cadenas como Telemadrid, ETB2, Telecinco y laSexta.

Javier Coronas

El barcelonés Javier Coronas es humorista, actor, escritor y locutor de radio, se dio a conocer en emisoras locales antes de debutar en televisión en 1997 con Que viene el lobo, en Antena Aragón. Con los años se ha convertido en un rostro habitual del humor televisivo español, siendo especialmente conocido por presentar Ilustres ignorantes en Movistar Plus+.

María Casado

La periodista barcelonesa María Casado acumula más de dos décadas de trayectoria, con quince años como una de las caras más reconocibles de los informativos de TVE, donde presentó espacios como Los Desayunos de TVE o 59 segundos. Tras su etapa en Informativos Telecinco, de la que se despidió recientemente entre lágrimas, continuará su carrera en un nuevo programa en Canal Sur, gracias a lo que podrá compaginar su vida familiar en Málaga con el trabajo.

Con este cuarteto de invitados y su nueva ampliación de horario, Rueda la letra confirma que su apuesta por el rosco no se limita a los días laborables. Lilit, Fran y el resto de concursantes tendrán ahora también su cita fija los sábados y domingos, en un intento de la cadena por consolidar el formato como una referencia estable en la franja de las tardes durante toda la semana.