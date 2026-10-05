Los secretos del nuevo disco de Aitana: «Llevo un año y medio trabajando»

Aitana acaba de cerrar la parte española de su Cuarto Azul World Tour, con todas las entradas agotadas, y ahora se prepara para cruzar el charco. Entre sus próximas paradas está Buenos Aires, donde actuará los días 21, 22 y 23 de octubre en el Movistar Arena, tras agotar las entradas de las dos primeras noches. Una tercera fecha que ni ella misma esperaba: «Nadie se lo esperaba, yo tampoco», ha confesado. Pero mientras sigue sumando conciertos al otro lado del Atlántico, la artista ya tiene la cabeza puesta en lo siguiente. En una reciente entrevista, ha revelado que lleva muchos meses trabajando en su nuevo disco y que ya tiene decenas de canciones en marcha. Eso sí, por ahora no hay ninguna fecha de lanzamiento a la vista, ni pistas sobre cómo sonará este nuevo trabajo que sucederá al tan exitoso Cuarto Azul.

Y no es para menos, ya que Cuarto Azul, publicado en mayo de 2025, ha sido uno de sus trabajos más exitosos hasta la fecha gracias a temas como Superestrella, que se convirtió en una de las canciones del verano tras la victoria de la Selección Española en el Mundial 2026. Sin embargo, para Aitana ese disco tuvo un significado mucho más personal. La ex triunfita, que tiene 27 años ya y lleva 9 años en la industria musical, ha contado que el álbum nació en un momento en el que se sentía «perdida», cuando estaba empezando una depresión que le diagnosticaron más adelante. «Me costaba entender de dónde venía tanta tristeza cuando, al mismo tiempo, me estaban pasando cosas buenas», ha explicado. Por eso asegura que cuando algo nace tan de dentro es muy difícil frenarlo, y que guarda un recuerdo muy especial de aquella época: «Recuerdo toda esa etapa como algo increíble, porque fue muy sanadora para mí».

«30 o 40 maquetas»

Antes de Cuarto Azul, Aitana descartó muchas canciones porque no reflejaban el momento que estaba viviendo. Ahora, el proceso vuelve a empezar: «Desde entonces llevo un año y medio trabajando en el nuevo disco. Tengo muchísimas maquetas quizá 30 o 40, pero todavía no tantas canciones seleccionadas porque siento que necesito hacer muchas más. Es parte del proceso».

La cantante también ha desvelado uno de sus secretos a la hora de componer: «A mí me resulta muy fácil escribir desde la tristeza y desde el dolor, pero no tanto desde la ironía o desde el amor». De hecho, Superestrella y Conexión Psíquica fueron de las últimas canciones que hizo para el disco, porque sentía que estaba quedando «demasiado triste». «Vale, voy a darle una vuelta a esto, voy a llevarlo hacia la luz», pensó entonces.

Así lo ha contado en una entrevista con Billboard Argentina, en la que también ha admitido que cada vez es más exigente con sus letras: «Escucho canciones mías de otros álbumes y siento que en algunas, la escritura se queda corta».