¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Invitados de toda la semana

Pablo Motos recibe esta semana a dos actrices de la ficción internacional, un cómico convertido en director, un cantante con un musical a las puertas y un actor gallego con película nueva. El Hormiguero mantiene su horario de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3 y tendrá que luchar con sus invitados, como es habitual, por seducir a los espectadores en la misma franja que La Revuelta, Horizonte y First Dates.

Lunes 5: Carmen Maura y Maribel Verdú

Las dos actrices abren la semana para hablar de la segunda temporada de Furia, la serie de HBO Max que estrena nuevos episodios el 9 de octubre. La ficción sigue a varias mujeres atrapadas en un sistema en el que cualquier cosa puede convertirse en un espectáculo lucrativo, y que tendrán que enfrentarse a un entorno cada vez más hostil con la furia como arma principal.

Martes 6: José Mota

El cómico presenta Arriba Tutto, su primera película como director, que también protagoniza. Cuenta la historia de un niño de siete años que pierde a su padre, un artista que le había enseñado a afrontar la vida con magia y alegría. Ya de adulto, aquel niño se ha convertido en un hombre amargado, hasta que un acontecimiento inesperado le devuelve la manera de entender el mundo que aprendió de su padre.

Miércoles 7: David Bustamante

El cantante cántabro vuelve al plató para hablar de El Zorro, el musical que protagonizará en el Teatro La Latina de Madrid a partir del 25 de noviembre. Lo compaginará con su gira actual, que se alargará hasta finales de octubre.

Jueves 8: Luis Zahera

El actor gallego cierra la semana presentando Leones en invierno, uno de los estrenos de este otoño, que llega a los cines el 23 de octubre. Es un thriller de acción centrado en el duelo: la muerte inesperada de una hija lleva a sus padres a gestionar la pérdida de formas muy distintas, hasta que el padre deja salir una parte de sí mismo que llevaba años intentando mantener bajo control.

¿Qué pasó el pasado jueves en audiencias?

El Hormiguero llega a esta semana después de una noche inusual. El jueves 1 de octubre, con Hombres G como invitados, el programa de Pablo Motos se quedó en un 11,8% y 1.395.000 espectadores, por detrás tanto de La Revuelta (12% y 1.411.000, con Mariano Benítez de Lugo) como de Horizonte, que se llevó el access con un 13,8% y 1.630.000. La causa fue la entrevista a Isabel Díaz Ayuso en el programa de Cuatro, que firmó un 15,5% y 1.885.000, un récord histórico para el programa de Iker Jiménez en esa franja.

Fue la primera vez que Horizonte superaba a El Hormiguero. Fue un golpe puntual provocado por un invitado de interés político enorme, pero con el adelanto de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez es seguro que su audiencia crecerá más todavía hasta el 29 de noviembre. Lo habitual es que el programa de Pablo Motos recupere el liderazgo hoy lunes, como suele ocurrir en cuanto Cuatro vuelve a su formato normal sin un invitado de ese calibre. Algo parecido ocurrió una semana antes, cuando la visita de Ayuso a En boca de todos, el 24 de septiembre, disparó ese programa matinal de Cuatro hasta un 15,4% puntual.