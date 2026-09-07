¿Quién es Fran González, concursante de ‘Rueda la letra’? Su edad y el dinero que ganó en ‘Pasapalabra’

La nueva temporada televisiva ha comenzado de manera oficial y en los principales canales lo están haciendo de la mejor manera que saben hacer: con nuevos estrenos. En Telecinco han presentado, entre otros estrenos, Rueda la letra. Un formato que estará conducido por Carlos Sobera y que ha sido presentado como uno de los estrenos más esperados de esta recta final del 2026. Y es que, según han informado, será la esencia de Pasapalabra, pero con sus diferencias.

Eso sí, este concurso es el que integrará la mítica prueba de El Rosco. Pues, recordemos, una de las polémicas del verano ha sido que el programa de Antena 3 ha perdido los derechos para realizar esta prueba. Por lo tanto, han tenido que buscar una alternativa similar. Una aventura donde Fran González ha sido elegido como concursante. Pero, ¿qué es lo que se sabe de este participante? Realizamos un repaso.

¿Quién es Fran González, concursante de ‘Rueda la letra’?

Para ir refrescando la memoria, señalamos que no es el primer concurso televisivo de Fran González. El participante se llevó el gran bote de Pasapalabra del programa el 22 de enero de 2019. Después de 168 programas, se coronó con 1.542.000 euros. Una cifra bastante jugosa con la que no dejó indiferente a nadie. Pero, además, a esta cifra sumó 174.000 euros. Por lo tanto, finalizó su paso por el concurso con un premio de 1.716.000 euros.

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que su fichaje por Rueda la letra esté siendo muy comentado. Así pues, el asturiano ha confesado que recibió la llamada del nuevo programa de Telecinco con mucha ilusión. «Volví a sentir esa ilusión de que, mira, han vuelto a contar contigo y encima para iniciar un programa, que es como una responsabilidad adicional», informa El Confidencial.

El Fran González de ahora tiene más edad y experiencia que el que participó en el 2019 en Pasapalabra. Ya sabe lo que es formar parte de un concurso televisivo, pero también lo que pasa cuando ganas el gran bote. Por lo tanto, ahora, se toma la experiencia con más calma. Eso sí, con la misma ilusión. En cuanto a su vida privada se refiere, el asturiano ha revelado que tiene una empresa dedicada a productos LED e instalaciones eléctricas.

Trabaja como gerente de la empresa, por lo que tiene más flexibilidad de horarios. Una situación que le va a ayudar a compaginar su profesión con las grabaciones del programa de Mediaset España. Asimismo, en estos años que han pasado desde su victoria, ha estudiado la carrera de Biología, ha cursado tres años de Química y, ahora, estudia Filosofía a distancia. Sin lugar a dudas, su paso por Rueda la letra no dejará indiferente a nadie.

Con Fran, Rueda la letra se asegura tener a un concursante con un enorme nivel y que es completamente reconocible para los fans de Pasapalabra, su gran rival en Antena 3, aunque Rueda la letra y el espacio de Roberto Leal no coincidirán en horario. Junto a Lilit Manukyan, su rival, forma una dupla de concursantes que son históricos en televisión.