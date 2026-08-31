Telecinco ‘roba’ a dos míticos de ‘Pasapalabra’ para el estreno de ‘Rueda la letra’

El mes de agosto tiene las horas contadas y, con ello, las principales cadenas de televisión se preparan para iniciar la nueva temporada audiovisual de la mano de su nueva programación. En Telecinco ya han presentado una de sus propuestas más fuertes, Rueda la letra. Un formato que se presenta con la esencia de Pasapalabra, pero con sus diferencias. Eso sí, este concurso es el que integrará la mítica prueba de El Rosco. Y es que, recordemos, una de las polémicas del verano ha sido que el programa de Antena 3 ha perdido los derechos para realizar esta prueba. Por lo tanto, han tenido que buscar una alternativa similar.

Rueda la letra sí contará con la prueba de El Rosco, pero también tendrá muchas novedades. Y es que, tal y como se ha informado, uno de los puntos fuertes serán los concursantes. De hecho, ya han avisado que dos de los participantes son ganadores del gran bote de Pasapalabra. Por lo tanto, estamos hablando de dos pesos pesados. Los protagonistas de esta noticia son Fran González y Lilit Manukyan, dos participantes que se llegaron a embolsar más de un millón de euros y que le dieron muchas alegrías a Mediaset España.

Fran González y Lilit Manukyan, dos fichajes de ‘Rueda la letra’

Para ir refrescando la memoria, abordamos el paso de cada concursante por Pasapalabra. En el caso de Fran González, se llevó el gran bote del programa el 22 de enero de 2019. Después de 168 programas, el participante se coronó con 1.542.000 euros. Una cifra bastante jugosa con la que no dejó indiferente a nadie. Pero, además, a esta cifra sumó 174.000 euros. Por lo tanto, finalizó su paso por el concurso con un premio de 1.716.000 euros.

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que su fichaje por Rueda la letra esté siendo muy comentado. Pero, a él se ha sumado Lilit Manukyan, otro peso pesado. La participante formó parte de Pasapalabra en el 2014 y consiguió su victoria tan solo 85 programas después. Una gran hazaña con la que se fue a casa con 318.000 euros de bote tras completar todas las letras de El Rosco. Pero, a este premio también se le sumó un viaje a Nueva York que había ganado y un acumulado de 51.000 euros.

Cabe señalar que Lilit Manukyan no es española. Por lo tanto, su victoria en Pasapalabra supuso un auténtico hito en el formato. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que el fichaje de estas dos estrellas televisivas haya llamado la atención de todos. Además, con el objetivo de dejar a los espectadores con la miel en los labios, han comunicado que los primeros invitados serán Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez.