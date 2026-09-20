Quien es Murat Yildirim: su edad, su pareja y biografía de Serhat en ‘El Secreto’

Este mes de septiembre ha comenzado por todo lo alto en Antena 3. Con motivo del final de Una nueva vida, la cadena líder de Atresmedia presentó su nueva apuesta para la noche de los domingos. El Secreto es una ficción turca que ya ha conquistado a numerosos países en todo el mundo. Por ello, ahora ya tocaba el turno de su paso por España. De esta manera, la serie nos presenta la historia de Serhat, personaje interpretado por Murat Yildirim. Un empresario que descubre que su esposa le ha ocultado que tuvo otra hija hace seis años.

La vida del protagonista cambia por completo al ser conocedor de este suceso. Pues, su mujer dio a luz en secreto, estando ya casada con él. Por lo tanto, tuvo una hija con otro hombre. Lejos de quedar aquí, su mujer, Berrak, sufre un accidente y queda en coma. Un conjunto de situaciones a las que tendrá que hacer frente. Pero, ¿qué es lo que se sabe de Murat Yildirim, el actor que se ha metido bajo la piel de este personaje? Realizamos un repaso al respecto.

El lado más profesional de Murat Yildirim

Nacido el 13 de abril de 1979 en Turquía, Murat Yildirim es un actor que se ha dado a conocer por sus proyectos profesionales en la pequeña y gran pantalla. Se graduó en Ingeniería Mecánica por la Universidad Técnica de Yildiz, pero siempre sintió un interés especial por el mundo de la música y la interpretación. Por ello, siendo muy joven, creó una banda de música y se unió al mundo teatral de su universidad.

En televisión, la audiencia turca ha tenido la oportunidad de verle en formatos como Ölümsüz Aşk, Büyük Yalan, Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza, Suskunlar, Gecenin Kraliçesi y Ramo. En el cine, el público también le ha podido ver participando en varios largometrajes, siendo İlk Öpücük uno de los últimos.

El lado más personal de Murat Yildirim

En redes sociales, Murat Yildirim se presenta como una persona muy activa, especialmente en Instagram, donde acumula más de 4 millones de seguidores. De esta manera, el actor acostumbra a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con momentos que marcan sus días a nivel personal. De hecho, el pasado mes de agosto compartió con felicidad que había sido padre junto a su mujer de un niño al que han llamado Kerem.

En lo personal, se ha podido saber que en el 2008 se casó con Burçin Terzioğlu. Sin embargo, en el 2014 la pareja tomó caminos por separado. Pero poco tardaría el amor en volver a llegar a su vida. En el 2016, el artista unió su vida a Iman Elbani, con quien ha forjado una familia.