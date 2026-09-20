Un marroquí fuera de sí intenta colarse en una finca privada en Mallorca y amenaza a sus moradores: «¡Os voy a matar a todos!»

La Policía Nacional ha detenido en el municipio mallorquín de Manacor a un hombre de origen marroquí tras haber intentado acceder por la fuerza a una vivienda privada y amenazar de muerte a los moradores.

Los hechos se desencadenaron a mediados de agosto, cuando el individuo se presentó en el vallado exterior de una propiedad en la que se encontraban el propietario y varias jóvenes. Tras dirigirse a ellos con frases incoherentes, el hombre comenzó a trepar decididamente por la cerca para irrumpir en la finca. Al percatarse del intento de intrusión, el dueño de la casa le recriminó de inmediato su actitud y le advirtió de que avisaría rápidamente a las fuerzas de seguridad.

Lejos de retirarse pacíficamente y ceder en su comportamiento conflictivo, el asaltante descendió de la verja y gritó airadamente desde el exterior frases amenazantes como «¡os voy a matar a todos, a ti y a ellas!». Instantes después, dos varones aparecieron en el lugar, reprendieron al agresor por su conducta y pidieron disculpas al dueño de la vivienda antes de llevárselo de la zona.

Sin embargo, el incidente no concluyó ahí. Minutos más tarde, una piedra de grandes dimensiones fue lanzada con violencia por parte del ahora arrestado hacia la terraza donde continuaban reunidos el propietario y sus invitadas, alcanzando a rozar a una de las chicas.

A raíz de la denuncia, la Brigada Local de Policía Judicial de Manacor asumió la investigación para esclarecer lo sucedido. Tras identificar al sospechoso y no lograr dar con su paradero en un primer momento, los agentes emitieron una orden de búsqueda y captura que culminó con su posterior detención durante la madrugada del miércoles.