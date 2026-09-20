Adiós a las puertas de aluminio de las casas españolas: la tendencia que llega para sustituirlas es más elegante, moderna y la avalan los interioristas expertos

Durante años, las puertas de aluminio han sido una de las opciones más habituales en las casas españolas gracias a su resistencia, versatilidad y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, las tendencias actuales están poniendo el foco en otros materiales que aportan mayor personalidad, como el acero corten. De aspecto oxidado, con tonalidades que pueden ir desde el naranja hasta el marrón y el rojizo, convierte la puerta en uno de los elementos visuales más destacados de la fachada. Frente a las superficies metálicas más uniformes, ofrece un acabado que evoluciona con el tiempo y que encaja a la perfección en viviendas de estilo contemporáneo, industrial o minimalista.

En una casa de estilo minimalista, por ejemplo, el contraste entre una fachada clara y una gran puerta de color óxido puede convertirse en el principal punto focal. Mientras, si es de estilo industrial, el acero corten se puede combinar con hormigón visto, acero negro o grandes superficies acristaladas. Y en una vivienda rodeada de vegetación, los tonos rojizos y marrones se integran visualmente con el entorno. Precisamente, la posibilidad de combinarlo con otros materiales es otra de sus características más interesantes.

La tendencia que sustituye a las puertas de aluminio en las casas españolas

El acero corten, conocido también como acero patinable, es una aleación especialmente diseñada para ofrecer una elevada resistencia frente a las condiciones ambientales. A diferencia de los aceros convencionales, que pueden deteriorarse progresivamente al permanecer expuestos a la intemperie, el acero Corten desarrolla una capa superficial de óxido que funciona como una barrera protectora. Esta oxidación controlada no solo limita el avance de la corrosión, sino que además proporciona al material su característico tono rojizo y anaranjado, una tonalidad que va cambiando y adquiriendo mayor intensidad a medida que el acero envejece.

Una de las claves del comportamiento de este material se encuentra en su composición química, que incorpora pequeñas proporciones de elementos como cobre, cromo, níquel y fósforo. Gracias a ellos, cuando entra en contacto con el aire y la humedad, se forma una capa de óxido compacta y estable que permanece adherida a la superficie y dificulta que la corrosión continúe avanzando. A diferencia de otros tipos de acero, cuyo óxido puede ser más poroso y favorecer el deterioro, el corten desarrolla una protección superficial que ayuda a preservar el material.

Ventajas

El acero corten ofrece diferentes beneficios que explican su creciente presencia en proyectos arquitectónicos y de diseño, especialmente frente a las puertas de aluminio tradicionales:

La pátina que se genera sobre la superficie del acero Corten actúa como una protección frente a la corrosión y contribuye a prolongar su vida útil.

Una de las principales características del acero corten es su particular acabado oxidado, cuyos tonos terrosos encajan tanto en entornos naturales como en espacios urbanos.

Frente a materiales que necesitan revestimientos o tratamientos protectores periódicos, éste requiere pocos cuidados.

Al tratarse de un material reciclable, puede integrarse en planteamientos constructivos que buscan reducir el impacto ambiental.

Su facilidad para combinarse con materiales como la madera, la piedra, el hormigón o el vidrio, junto con su particular proceso de envejecimiento, lo convierte en una alternativa especialmente valorada en arquitectura y diseño.

Desventajas

Aunque el acero corten presenta numerosas ventajas, también tiene algunos inconvenientes que se deben tener en cuenta:

Su precio es superior al de otros tipos de acero, aunque compensa a largo plazo gracias a su reducida necesidad de mantenimiento y a su durabilidad.

Ncesita un tiempo para desarrollar por completo la pátina protectora de óxido. Durante esta fase, el material puede presentar una mayor exposición a la corrosión.

El contacto con el agua puede provocar el desprendimiento de partículas de óxido, especialmente durante las primeras fases de oxidación, las cuales pueden dejar manchas rojizas en superficies próximas, como paredes, pavimentos o elementos constructivos.

Cuando hay que sustituir una parte de la estructura, la nueva pieza necesita tiempo para adquirir una pátina similar a la del resto. Esta diferencia de tonalidad puede afectar temporalmente al aspecto general.

Mantenimiento

Aunque el acero corten requiere poco mantenimiento, conviene seguir algunos cuidados para conservar su acabado y prolongar su durabilidad. La limpieza debe realizarse de forma periódica para retirar el polvo y la suciedad, utilizando un paño suave, agua o un cepillo de cerdas blandas y evitando productos abrasivos que puedan alterar la pátina protectora. También es importante impedir que el agua se acumule en juntas, bordes o zonas de contacto, por lo que la puerta debe contar con un buen sistema de drenaje.

Durante las primeras etapas de oxidación, el agua puede arrastrar partículas de óxido y manchar suelos, paredes o revestimientos, así que conviene prever canaletas y superficies adecuadas. Asimismo, es recomendable revisar con cierta frecuencia las bisagras, tornillos y demás elementos de fijación para detectar posibles signos de desgaste o corrosión. Por último, no deben aplicarse pinturas, barnices u otros tratamientos sin asesoramiento profesional.