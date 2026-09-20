Álvaro Pedrera, experto español en plantas: «Si tus plantas tienen las puntas de las hojas marrones el problema no es de riego, sino de humedad ambiental»

Cuando aparecen las puntas de las hojas marrones en una planta de interior, lo primero que suele hacer cualquier novato es regar más, convencido de que el sustrato se ha quedado seco. Pero, como bien afirma el jardinero y creador de contenido Álvaro Pedrera, esa reacción casi nunca resuelve el problema, y en muchos casos hasta lo empeora.

Este flamante experto, muy seguido en redes sociales por sus consejos prácticos de jardinería doméstica, ha explicado en varias ocasiones cuál es la causa real detrás de este síntoma tan habitual en los hogares españoles. Identificarla a tiempo puede marcar la diferencia entre salvar una planta y perderla poco a poco sin entender bien por qué.

¿Por qué las puntas de las hojas marrones no siempre son un problema de riego?

Álvaro Pedrera, experto en plantas con una amplia comunidad en TikTok, lo explica de forma directa y sin darle mucha más vuelta al asunto: «Si las hojas de tus plantas tienen las puntas marrones y secas, no es problema de riego».

Y es que, según el jardinero, el verdadero responsable suele ser el aire seco del ambiente, no la cantidad de agua que recibe la maceta. «El aire seco es uno de los grandes enemigos de las plantas, y con la calefacción en invierno la situación empeora todavía más», señala Pedrera.

Recordemos que muchos hogares mantienen una humedad ambiental muy baja durante los meses fríos, justo cuando las plantas de interior más lo necesitan, lo que reseca las hojas desde los bordes hacia dentro.

Desde luego, la confusión con el riego no es casual: el propio Pedrera sostiene que el 90% de las plantas de interior mueren por exceso de agua, no por falta de ella. Eso lleva a muchos aficionados a vigilar solo el sustrato, sin reparar en que un síntoma tan visible como las puntas marrones puede tener un origen completamente distinto, relacionado con el aire y no con la tierra.

Los síntomas que delatan la falta de humedad ambiental

Lamentablemente para los aficionados, distinguir este problema de un riego insuficiente no siempre es sencillo a simple vista, pero hay varias señales que, combinadas, apuntan claramente a la humedad ambiental como causa.

A continuación, estos son los síntomas que Pedrera identifica con más frecuencia en las plantas que revisa:

Puntas y bordes de las hojas de color marrón y textura seca.

Hojas que se enrollan sobre sí mismas o se vuelven quebradizas al tacto.

Crecimiento más lento de lo habitual durante los meses de calefacción.

Caída progresiva de hojas en los casos más avanzados.

Frente a este panorama, conviene no confundir estos síntomas con los de una plaga o una enfermedad fúngica, que suelen dejar manchas irregulares, pegajosas o con puntos oscuros repartidos por toda la hoja, y no solo en los bordes.

Cuando el problema se concentra en las puntas y avanza de forma simétrica desde fuera hacia dentro, la pista casi siempre apunta al ambiente seco de la vivienda.

Los mejores trucos para subir la humedad ambiental

La buena noticia es que corregir la humedad ambiental no exige grandes inversiones ni cambios drásticos en casa. Pedrera recomienda varias soluciones sencillas que se pueden combinar según el tipo de planta y el espacio disponible, detalladas abajo:

Agrupar varias macetas juntas para crear un microclima más húmedo.

Usar un humidificador cerca de las plantas más sensibles.

Colocar un plato con guijarros y agua bajo la maceta, sin que la base la toque.

Pulverizar las hojas con moderación, evitando dejarlas empapadas.

Sobre este último punto conviene tener cuidado. El hecho de pulverizar en exceso o dejar las hojas mojadas durante horas puede favorecer la aparición de hongos, sobre todo en espacios con poca ventilación.

Por eso, la mayoría de jardineros recomiendan combinar la pulverización puntual con soluciones más estables, como el humidificador o el plato de guijarros, en lugar de depender de una sola de ellas.

¿Qué plantas son más propensas a tener las puntas de las hojas marrones?

Las especies de origen tropical, acostumbradas en su hábitat natural a una humedad muy alta, suelen ser las más vulnerables a este problema dentro de casa, sobre todo en viviendas con calefacción central en invierno o aire acondicionado en verano, dos de los grandes responsables de secar el ambiente interior durante buena parte del año.

Para cerrar con un colorido dato, cabe remarcar que Pedrera se ha convertido en una de las voces más seguidas de la jardinería doméstica en España gracias a su cuenta de TikTok @ypikue, donde desmonta con frecuencia mitos sobre el cuidado de las plantas.

Sabiendo esto, uno se queda con la certeza de que sus consejos son valiosos. Por eso, antes de coger la regadera ante unas puntas marrones, comprobar la humedad del ambiente puede ahorrar no solo agua, sino también la vida de más de una planta.