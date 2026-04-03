Álvaro Pedrera, experto en plantas: «Las plantas de interior mueren por exceso de agua»

Existe la falsa creencia de que las plantas mueren por exceso de agua, pero ocurre justo lo contrario. Álvaro Pedrera, experto en jardinería y con una amplia experiencia en el cuidado de las plantas, es muy claro al respecto: «El 90% de las plantas de interior mueren por regarlas demasiado». En uno de sus vídeos más compartidos en redes sociales, explica que, cuando tienen mucha más agua de la que realmente necesitan, las raíces se encharcan y empiezan a pudrirse. La señal más clara de que algo va mal es que las hojas adquieren tonos marrones y amarillos, sobre todo en las puntas. Sin embargo, una vez llegados a este punto, no está todo perdido; todavía es posible salvar las plantas siguiendo una serie de pasos.

En primavera, época de crecimiento y floración, aumenta la frecuencia de riego de las plantas respecto al invierno. La recomendación general es regarlas entre dos y cuatro veces por semana, aunque esto depende del clima, la especie y si están en interior o exterior. Generalmente, las que necesitan más agua son las de crecimiento rápido y hojas grandes, como las hortensias y los helechos. Mientras, las especies que requieren riegos menos frecuentes son aquellas que almacenan agua en sus tejidos, como el cactus o el aloe vera. Lo más importante es adaptar el riego a cada planta para evitar problemas como el estrés hídrico o la pudrición de las raíces.

El error que cometes con las plantas de interior

#plantcare #plantasdecasa #plantslovers ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Cuidado con el riego en primavera💧🌿 En invierno tus #plantasdeinterior estaban casi en pausa: crecían poco y la tierra tardaba mucho en secarse, por eso podías regar cada 15 o 20 días sin problema. Pero en primavera cambian de ritmo, empiezan a activarse y a pedir más agua… y aquí es donde mucha gente se equivoca: o siguen regando igual y la planta se queda corta, o se emocionan y acaban pudriendo las raíces. El cambio no es automático ni va por calendario, es progresivo. Más que regar más, ahora toca revisar más y aprender a leer las señales. 🌱 🚨 Si quieres que te mande la guía, comenta directamente en Instagram. #planttips

«Durante los meses fríos estaban en “modo ahorro”: crecían menos, consumían menos agua y la tierra tardaba mucho en secarse, por eso quizá regabas cada 15 o 20 días. Pero ahora todo cambia sin que hagas nada, porque van a empezar a necesitar más agua. Aquí es donde muchos fallan: o siguen con el mismo riego y la planta se seca, o se emocionan y riegan en exceso «porque ya es primavera». La clave es entender que el cambio no es de golpe, sino progresivo. Si en invierno regabas cada 15 o 20 días, en primavera puede ser cada 12 o 14 y más adelante cada 7 o 10, pero no por calendario, sino porque la tierra se secará antes. Por eso, tu tarea no es regar más, sino revisar más: observa el sustrato con frecuencia, fíjate en las señales de la planta y decide en función de eso».

¿Qué sucede cuando regamos las plantas de interior en exceso? El agua impide que las raíces respiren y, en consecuencia, la planta no puede absorber los nutrientes que necesita para crecer fuerte y saludable. Afortunadamente, Álvaro Pedrera conoce un método muy simple para «salvar» las plantas de interior cuando sufren estrés hídrico:ç

Lo primero es sacar el cepellón, el bloque de tierra que envuelve las raíces, de la maceta y dejarlo secar durante 24 horas. El siguiente paso consiste en retirar el sustrato antiguo y recortar las raíces que estén negras o secas. A continuación, se replanta en tierra nueva. Una vez hecho esto, hay que esperar cuatro o cinco días antes de volver a regar.

Cuidar una planta puede parecer algo sencillo a primera vista, pero quienes conviven con ellas saben que es fundamental conocer una serie de trucos para mantenerlas sanas. No basta con regarlas o colocarlas cerca de una ventana: cada especie tiene necesidades diferentes, y comprenderlas es fundamental para que crezcan fuertes, verdes y llenas de vida.

Cuidados en primavera

En primavera, las temperaturas empiezan a subir y las horas de luz aumentan, lo que provoca que el sustrato se seque más rápido. Para evitar la pudrición de las raíces, lo ideal es comprobar si la capa superior está seca antes de volver a regar. En cuanto a la luz, en esta época del año muchas plantas necesitan más iluminación en esta época para desarrollarse correctamente.

Otro punto clave es la fertilización. Durante la primavera, utilizar abonos específicos, ya sean líquidos o sólidos, ayuda a fortalecer las plantas de interior y exterior y estimular la aparición de nuevas hojas y flores. La poda también es recomendable en esta estación. Retirar hojas secas, ramas dañadas o flores marchitas estimula un crecimiento abundante y lleno de energía.