Cuál es el origen de la palabra primavera y qué significado tiene

Este viernes, 20 de marzo de 2026, es uno de los días más importantes de todo el año, ya que comienza la primavera, así que es un buen momento para conocer el origen de la palabra «primavera». Durante el equinoccio, el día y la noche tienen la misma duración; esto ocurre porque el eje de la Tierra no está inclinado ni hacia el Sol ni en dirección contraria, lo que permite que ambos hemisferios la misma cantidad de luz solar. A partir de esta fecha, en el hemisferio norte, los días se irán alargando poco a poco hasta el solsticio de verano, el día más largo y la noche más corta del año.

Normalmente, se asocia la llegada de la primavera con el 21 de marzo, pero, en realidad, esta estación puede empezar los días 19, 20 o 21, según el año. Esto sucede porque el calendario no coincide exactamente con el tiempo que la Tierra tarda en completar su órbita alrededor del Sol. Para compensar esta diferencia se añaden los años bisiestos, aunque incluso así el momento exacto del equinoccio puede variar ligeramente, adelantándose o retrasándose un poco.

El origen de la palabra primavera

La Real Academia Española (RAE) define la palabra «primavera» como «estación del año que, astronómicamente, comienza en el equinoccio del mismo nombre y termina en el solsticio de verano». En cuanto al origen de la palabra primavera, ésta deriva del latín «prima vera», que significa «primer verdor», que procede del término «primum», que significa «primero», y sus primeros registros se remontan a finales del siglo XV. En su origen etimológico, la palabra primavera ya refleja su esencia: la primera estación en la que la naturaleza se renueva, con el florecimiento y el verde cobrando protagonismo tras el invierno gracias al crecimiento de nuevos brotes.

Según la tradición, Perséfone, hija de Deméter (diosa de la agricultura y la tierra), fue llevada al mundo subterráneo. Su tristeza fue tan grande que finalmente se alcanzó un acuerdo: pasaría seis meses con Hades (otoño e invierno) y los otros seis con su madre (primavera y verano). Este regreso simbolizaba la alegría de Deméter, que hacía florecer la naturaleza, dando origen a la primavera.

Características

En cuanto a sus características, durante esta estación el día y la noche tienen una duración muy similar, en torno a 12 horas, debido al movimiento de traslación de la Tierra. Además, se produce el florecimiento de plantas y flores gracias a la polinización, devolviendo el color y la vida tras el invierno.

La primavera también es una de las mejores épocas para viajar y disfrutar del aire libre. Su clima suele ser agradable, con temperaturas que van aumentando progresivamente, aunque todavía pueden aparecer días frescos por la llegada de masas de aire frío. Por otro lado, las precipitaciones tienden a ser irregulares, alternando jornadas soleadas con otras más inestables.

Actualidad | primavera/otoño «Primavera» viene del latín vulgar «prima vera» (del latín «primum» ‘primer’ y «ver» ‘primavera’), que hacía referencia al primer tiempo de la primavera. Se distinguía del «veranum tempus» y el «aestīvum tempus». «Otoño» viene del latín «autumnus». pic.twitter.com/bATKC6VOJB — RAE (@RAEinforma) March 20, 2020

Las mejores frases para darle la bienvenida

Ahora que conocemos el origen de la palabra primavera, hemos seleccionado algunas frases para celebrar la llegada de la nueva estación como se merece: