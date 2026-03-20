Cuál es el origen de la palabra primavera y qué significado tiene
Este viernes, 20 de marzo de 2026, es uno de los días más importantes de todo el año, ya que comienza la primavera, así que es un buen momento para conocer el origen de la palabra «primavera». Durante el equinoccio, el día y la noche tienen la misma duración; esto ocurre porque el eje de la Tierra no está inclinado ni hacia el Sol ni en dirección contraria, lo que permite que ambos hemisferios la misma cantidad de luz solar. A partir de esta fecha, en el hemisferio norte, los días se irán alargando poco a poco hasta el solsticio de verano, el día más largo y la noche más corta del año.
Normalmente, se asocia la llegada de la primavera con el 21 de marzo, pero, en realidad, esta estación puede empezar los días 19, 20 o 21, según el año. Esto sucede porque el calendario no coincide exactamente con el tiempo que la Tierra tarda en completar su órbita alrededor del Sol. Para compensar esta diferencia se añaden los años bisiestos, aunque incluso así el momento exacto del equinoccio puede variar ligeramente, adelantándose o retrasándose un poco.
El origen de la palabra primavera
La Real Academia Española (RAE) define la palabra «primavera» como «estación del año que, astronómicamente, comienza en el equinoccio del mismo nombre y termina en el solsticio de verano». En cuanto al origen de la palabra primavera, ésta deriva del latín «prima vera», que significa «primer verdor», que procede del término «primum», que significa «primero», y sus primeros registros se remontan a finales del siglo XV. En su origen etimológico, la palabra primavera ya refleja su esencia: la primera estación en la que la naturaleza se renueva, con el florecimiento y el verde cobrando protagonismo tras el invierno gracias al crecimiento de nuevos brotes.
Según la tradición, Perséfone, hija de Deméter (diosa de la agricultura y la tierra), fue llevada al mundo subterráneo. Su tristeza fue tan grande que finalmente se alcanzó un acuerdo: pasaría seis meses con Hades (otoño e invierno) y los otros seis con su madre (primavera y verano). Este regreso simbolizaba la alegría de Deméter, que hacía florecer la naturaleza, dando origen a la primavera.
Características
En cuanto a sus características, durante esta estación el día y la noche tienen una duración muy similar, en torno a 12 horas, debido al movimiento de traslación de la Tierra. Además, se produce el florecimiento de plantas y flores gracias a la polinización, devolviendo el color y la vida tras el invierno.
La primavera también es una de las mejores épocas para viajar y disfrutar del aire libre. Su clima suele ser agradable, con temperaturas que van aumentando progresivamente, aunque todavía pueden aparecer días frescos por la llegada de masas de aire frío. Por otro lado, las precipitaciones tienden a ser irregulares, alternando jornadas soleadas con otras más inestables.
Actualidad | primavera/otoño
«Primavera» viene del latín vulgar «prima vera» (del latín «primum» ‘primer’ y «ver» ‘primavera’), que hacía referencia al primer tiempo de la primavera. Se distinguía del «veranum tempus» y el «aestīvum tempus». «Otoño» viene del latín «autumnus». pic.twitter.com/bATKC6VOJB
— RAE (@RAEinforma) March 20, 2020
Las mejores frases para darle la bienvenida
Ahora que conocemos el origen de la palabra primavera, hemos seleccionado algunas frases para celebrar la llegada de la nueva estación como se merece:
- «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera». (Pablo Neruda)
- «Viene la hermosa primavera y cuando la naturaleza reanuda su belleza, el alma humana también puede revivir». (Harriet Ann Jacobs)
- «La primavera ha regresado. La Tierra es como un niño que conoce poemas». (Rainer Maria Rilke)
- «Mi amor no precisa fronteras; como la primavera no prefiere jardín». (Silvio Rodríguez)
- «En una rosa caben todas las primaveras». (Antonio Gala)
- «El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la esperanza». (Abel Pérez Rojas)
- «La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido». (Antonio Machado)
- «La primavera es la forma en que la naturaleza dice: ¡Vamos de fiesta!». (Robin Williams)
- «La primavera es el momento de los planes y los proyectos». (León Tolstói)
- «Ah, primavera sin frontera y sin final, como los sueños…». (Anna Ajmátova)
- «En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente». (Khalil Gibran)
- «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos». (Pablo Neruda)
- «Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía!». (Gustavo Adolfo Bécquer)
- «El invierno está en mi cabeza, pero la eterna primavera está en mi corazón». (Victor Hugo)
- «En la primavera, al final del día, deberías oler a tierra». (Margaret Atwood)
- «Un poco de locura en la primavera es saludable, incluso para el rey». (Emily Dickinson)
- «La ciencia nunca ha funcionado como un agente tranquilizante tan eficaz como un soleado día de primavera». (W. Earl Hall)
- «Cuando se abre una flor es primavera en todo el mundo». (Alejandro Jodorowsky)
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