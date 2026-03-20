¡Feliz primavera 2026! Las mejores frases e imágenes para dar la bienvenida a la nueva estación

La llegada de la primavera 2026 simboliza renacimiento, esperanza y alegría, momentos perfectos para reconectar con nuestro entorno y con nosotros mismos, y éstas son las mejores frases para celebrarlo. Desde escritores y poetas hasta cantantes y artistas, la primavera ha sido fuente de inspiración constante; desde la poesía de Antonio Machado hasta los versos de Pablo Neruda, pasando por las palabras de Gustav Mahler o León Tolstói, la nueva estación es una invitación a florecer, a soñar y a disfrutar cada momento con una sonrisa.

Frases para celebrar la llegada de la primavera 2026

«La primavera le brinda un espíritu de juventud a todo». (William Shakespeare) «Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía!». (Adolfo Bécquer) «Ni el invierno dura para siempre ni la primavera se olvida de su turno». (Hal Borland) «Cada flor que nace en primavera es un recordatorio de la magia en lo cotidiano». (Anon.) «Sí, me merezco una primavera. No le debo nada a nadie». (Virginia Woolf) «En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche, vive una aurora sonriente». (Khalil Gibran) «Donde las flores brotan, también lo hace la esperanza». (Lady Bird Johnson) «La primavera es la música de las ventanas abiertas». (Terri Guillemets) «El trabajo en la primavera se lleva a cabo con un entusiasmo lleno de alegría». (John Muir) «Las raíces profundas nunca dudan que la primavera vendrá». (Marty Rubin) «La primavera es cuando la vida está en todo». (Christina Rossetti) «La ciencia nunca ha conseguido un agente tranquilizante tan eficaz como un soleado día de primavera». (Earl Hall) «En una rosa caben todas las primaveras». (Antonio Gala) «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos». (Pablo Neruda) «Con la llegada de la primavera, me siento en calma nuevamente». (Gustav Mahler) «La primavera es el momento de los planes y los proyectos». (León Tolstói) «El sol ha salido, y el aire está cargado con una luz primaveral». (Byron Caldwell Smith) «Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo». (Alejandro Jodorowsky) «Mi amor no precisa fronteras; como la primavera, no prefiere jardín». (Silvio Rodríguez) «Los primeros retoños de la primavera siempre hacen que mi corazón cante». (S. Brown) «Ah, primavera sin frontera y sin final, sin frontera y sin final, como los sueños…». (Anna Ajmátova) «Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera». (Pablo Neruda) «Primavera, una experiencia sobre la inmortalidad». (Henry David Thoreau) «La primavera le añade nueva vida y belleza a lo que ya existe». (Jessica Harrelson) «La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido». (Antonio Machado) «El invierno está en mi cabeza, pero la eterna primavera está en mi corazón». (Victor Hugo) «Si no tuviéramos el invierno, la primavera no sería tan reconfortante; si no tuviéramos una probada de adversidad, la prosperidad no sería tan bienvenida». (Anne Bradstreet) «Cuando la primavera llega, las flores aprenden sus formas de colores». (María Konopnicka) «El otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor». (Albert Camus) «En la primavera, al final del día, debes oler como a tierra». (Margaret Atwood) «Abril es una promesa que mayo está obligado a cumplir». (Hal Borland) «La primavera del amor se oculta y pronto se llena». (Max Muller) «La estación favorita del mundo es la primavera. Todas las cosas parecen posibles en el mes de mayo». (Edwin Way Teale) «En la primavera he contado 136 tipos diferentes de clima en 24 horas». (Mark Twain) «A pesar del pronóstico, vive como si fuera primavera». (Lilly Pulitzer) «Cada primavera única, un asombro perpetuo». (Ellis Peters) «La primavera es fuente de amor para el invierno sediento». (Munia Khan) «Me encanta la primavera en cualquier lugar, pero si puedo elegir, la disfrutaría siempre en el jardín». (Anon.) «La única cosa útil que puedes hacer durante el invierno es esperar a que llegue la primavera». (Anon.) «En la primavera de nuestras vidas, recojamos las flores para adornar lo que nos queda por vivir». (Anon.) «Un poco de locura en la primavera es saludable, incluso para el rey». (Emily Dickinson) «En primavera, el amor se lleva en la brisa. Ten cuidado con las pasiones voladoras o los besos que pasan zumbando por tu cabeza». (Emma Racine deFleur) «Ahora los bosques están cubiertos de hojas; ahora el año está en su más bella estación». (Virgilio) «Mi amor no precisa fronteras; como la primavera no prefiere jardín». (Silvio Rodríguez) «Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo». (Gabriela Mistral) «¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes que no despedirán jamás la primavera!». (John Keats) «La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido». (Antonio Machado) «Cada flor que nace en primavera es como una lección que aprendes, ¡y tú, pequeño, estás creciendo para hacer cosas maravillosas!». (Anon.) «Bienvenida, primavera, con tu luz cálida y tus colores brillantes, llenas de esperanza nuestros corazones». (Anon.) «Como las flores en primavera, tu belleza florece con cada amanecer, iluminando el mundo a tu alrededor con una suavidad y encanto que solo una mujer como tú puede ofrecer». (Anon.)

¡Éstas son las mejores frases para celebrar la llegada de la primavera 2026!