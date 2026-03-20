¡Feliz primavera 2026! Las mejores frases e imágenes para dar la bienvenida a la nueva estación
La llegada de la primavera 2026 simboliza renacimiento, esperanza y alegría, momentos perfectos para reconectar con nuestro entorno y con nosotros mismos, y éstas son las mejores frases para celebrarlo. Desde escritores y poetas hasta cantantes y artistas, la primavera ha sido fuente de inspiración constante; desde la poesía de Antonio Machado hasta los versos de Pablo Neruda, pasando por las palabras de Gustav Mahler o León Tolstói, la nueva estación es una invitación a florecer, a soñar y a disfrutar cada momento con una sonrisa.
Frases para celebrar la llegada de la primavera 2026
- «La primavera le brinda un espíritu de juventud a todo». (William Shakespeare)
- «Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía!». (Adolfo Bécquer)
- «Ni el invierno dura para siempre ni la primavera se olvida de su turno». (Hal Borland)
- «Cada flor que nace en primavera es un recordatorio de la magia en lo cotidiano». (Anon.)
- «Sí, me merezco una primavera. No le debo nada a nadie». (Virginia Woolf)
- «En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche, vive una aurora sonriente». (Khalil Gibran)
- «Donde las flores brotan, también lo hace la esperanza». (Lady Bird Johnson)
- «La primavera es la música de las ventanas abiertas». (Terri Guillemets)
- «El trabajo en la primavera se lleva a cabo con un entusiasmo lleno de alegría». (John Muir)
- «Las raíces profundas nunca dudan que la primavera vendrá». (Marty Rubin)
- «La primavera es cuando la vida está en todo». (Christina Rossetti)
- «La ciencia nunca ha conseguido un agente tranquilizante tan eficaz como un soleado día de primavera». (Earl Hall)
- «En una rosa caben todas las primaveras». (Antonio Gala)
- «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos». (Pablo Neruda)
- «Con la llegada de la primavera, me siento en calma nuevamente». (Gustav Mahler)
- «La primavera es el momento de los planes y los proyectos». (León Tolstói)
- «El sol ha salido, y el aire está cargado con una luz primaveral». (Byron Caldwell Smith)
- «Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo». (Alejandro Jodorowsky)
- «Mi amor no precisa fronteras; como la primavera, no prefiere jardín». (Silvio Rodríguez)
- «Los primeros retoños de la primavera siempre hacen que mi corazón cante». (S. Brown)
- «Ah, primavera sin frontera y sin final, sin frontera y sin final, como los sueños…». (Anna Ajmátova)
- «Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera». (Pablo Neruda)
- «Primavera, una experiencia sobre la inmortalidad». (Henry David Thoreau)
- «La primavera le añade nueva vida y belleza a lo que ya existe». (Jessica Harrelson)
- «La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido». (Antonio Machado)
- «El invierno está en mi cabeza, pero la eterna primavera está en mi corazón». (Victor Hugo)
- «Si no tuviéramos el invierno, la primavera no sería tan reconfortante; si no tuviéramos una probada de adversidad, la prosperidad no sería tan bienvenida». (Anne Bradstreet)
- «Cuando la primavera llega, las flores aprenden sus formas de colores». (María Konopnicka)
- «El otoño es una segunda primavera, cuando cada hoja es una flor». (Albert Camus)
- «En la primavera, al final del día, debes oler como a tierra». (Margaret Atwood)
- «Abril es una promesa que mayo está obligado a cumplir». (Hal Borland)
- «La primavera del amor se oculta y pronto se llena». (Max Muller)
- «La estación favorita del mundo es la primavera. Todas las cosas parecen posibles en el mes de mayo». (Edwin Way Teale)
- «En la primavera he contado 136 tipos diferentes de clima en 24 horas». (Mark Twain)
- «A pesar del pronóstico, vive como si fuera primavera». (Lilly Pulitzer)
- «Cada primavera única, un asombro perpetuo». (Ellis Peters)
- «La primavera es fuente de amor para el invierno sediento». (Munia Khan)
- «Me encanta la primavera en cualquier lugar, pero si puedo elegir, la disfrutaría siempre en el jardín». (Anon.)
- «La única cosa útil que puedes hacer durante el invierno es esperar a que llegue la primavera». (Anon.)
- «En la primavera de nuestras vidas, recojamos las flores para adornar lo que nos queda por vivir». (Anon.)
- «Un poco de locura en la primavera es saludable, incluso para el rey». (Emily Dickinson)
- «En primavera, el amor se lleva en la brisa. Ten cuidado con las pasiones voladoras o los besos que pasan zumbando por tu cabeza». (Emma Racine deFleur)
- «Ahora los bosques están cubiertos de hojas; ahora el año está en su más bella estación». (Virgilio)
- «Mi amor no precisa fronteras; como la primavera no prefiere jardín». (Silvio Rodríguez)
- «Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo». (Gabriela Mistral)
- «¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes que no despedirán jamás la primavera!». (John Keats)
- «La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido». (Antonio Machado)
- «Cada flor que nace en primavera es como una lección que aprendes, ¡y tú, pequeño, estás creciendo para hacer cosas maravillosas!». (Anon.)
- «Bienvenida, primavera, con tu luz cálida y tus colores brillantes, llenas de esperanza nuestros corazones». (Anon.)
- «Como las flores en primavera, tu belleza florece con cada amanecer, iluminando el mundo a tu alrededor con una suavidad y encanto que solo una mujer como tú puede ofrecer». (Anon.)
¡Éstas son las mejores frases para celebrar la llegada de la primavera 2026!
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios