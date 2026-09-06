Reparto completo de ‘El Secreto’, la nueva serie turca de Antena 3

Antena 3 se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las cadenas españolas que más apuesta por la emisión de producciones de éxito. Las series turcas siempre conquistan a la audiencia de la cadena. Por ello, no es de extrañar que tengan preparada una lista de próximos estrenos. Así pues, teniendo en cuenta que Una nueva vida, que se emite en la noche de los domingos, está a punto de concluir su emisión. Los altos cargos del grupo de comunicación ya han elegido la ficción que sustituirá a esta última en su franja horaria. Así pues, El Secreto se une a la parrilla televisiva española.

La novela presenta la historia de Serhat, un empresario que descubre que su esposa le ha ocultado que tuvo otra hija hace seis años. Por lo tanto, la situación es clara. Si su mujer dio a luz en secreto, estando ya casada con él, el padre de esa niña es otro hombre. Pero, si la situación ya no fuera complicada de por sí. Su mujer, Berrak, sufre un accidente y queda en coma. El empresario no puede confrontarla para conocer la verdad. Así pues, no muy lejos de la mansión en la que viven, hay una niña llamada Kader, que resulta ser la hija secreta de Berrak. ¿Qué sucederá? Tocará ver la novela para descubrirlo. Pero, mientras, realizamos un repaso por el elenco.

Murat Yıldırım como Serhat

El artista se pone bajo la piel del protagonista masculino de la serie. Tiene 47 años y es uno de los actores más populares y conocidos de la televisión turca. Pues, el público ha tenido la oportunidad de conocerle gracias a su paso por ficciones de éxito.

Cemre Baysel como Zeynep

La actriz turca, de 27 años, interpreta a una joven humilde que siempre ve el lado bueno de las cosas. Su vida cambia por completo cuando se cruza con Kader, una niña de seis años que vive una situación muy difícil, y con Serhat, un hombre muy hermético y distante.

Oya Unustası como Berrak

La popular actriz, de 38 años, se pone bajo la piel de la esposa de Serhat. La mujer representa la imagen de una esposa ideal, refinada y que está acostumbrada a tener todo bajo control. Tiene dos hijas, fruto de su matrimonio con el empresario, pero una tercera niña fue dada en adopción debido a que es fruto de una infidelidad. Una verdad que saldrá a la luz en el momento en el que ella queda en coma.