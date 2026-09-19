Marta Peñate no se esconde y confiesa la astronómica cantidad que gana al mes tras ‘Supervivientes’

La industria televisiva española nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos rostros. Si hablamos de Mediaset España y sus realities, nombres como el de Marta Peñate no dejan indiferente. Y es que la canaria se ha convertido en una de las más habituales de Telecinco. Una presencia en televisión que comenzó durante su paso por Gran Hermano. Pero que, sin lugar a duda, su éxito llegó tras participar en una de las ediciones de La isla de las tentaciones. Y es que su humor, su manera directa de decir las cosas y no tener vergüenza a la hora de comentar la han llevado a ser muy habitual en la cadena.

Un paso por la televisión que la ha ayudado a embolsarse grandes cantidades de dinero. Pero, lejos de quedar aquí, su popularidad la ha llevado a crecer en redes sociales y a tener muchos contratos publicitarios. Y es que, como ya es bien sabido, en redes sociales se paga muy bien, más que en televisión. Por lo tanto, Marta Peñate dispone de un patrimonio bastante asentado. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Realizamos un repaso.

Marta Peñate ha tenido que pagar grandes cantidades en la declaración de la renta

Marta Peñate y Tony Spina decidieron invertir en una vivienda y, según cita la web de Telecinco, estaríamos hablando de que viven en un chalet en Madrid. Al parecer, la pareja cuenta en su hogar con varias plantas, cuatro habitaciones, seis baños, jardín propio y piscina privada. Numerosas comodidades, al alcance de unos pocos, y que está hipotecada. Según informan en el citado medio, la canaria habría dicho en varias entrevistas que la vivienda presentó un valor que rondaría entre 800.000 y 1.100.000 euros. Todo ello teniendo que aportar, probablemente, el 30% de su precio.

Asimismo, respecto a sus ganancias, tiene sus ahorros. En un vídeo que realizó junto a Borja González, que participó en Supervivientes, reveló que en su cuenta bancaria cuenta con más de 400.000 euros. Eso sí, esta cifra no superaría, según ella, los 600.000 euros. Y es que la canaria siempre ha dicho que es una persona ahorradora.

Además, hay que recordar que, como ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars, en el 2024, se embolsó 50.000 euros. Por otro lado, sin contar lo que gana por colaborar en televisión, que varía dependiendo del programa, o lo que está ganando por estar en Supervivientes All Stars 2026, la influencer ha revelado cuánto suele ganar por anuncio en redes sociales.

«Entre 3000 y 6000 euros por hacer una publi», le contó a sus seguidores en una de sus publicaciones. Una cifra que, ya de por sí, triplica el sueldo base mensual de un español. Teniendo esto en cuenta, sin lugar a dudas, Peñate cuenta con un buen patrimonio. Una situación que no deja indiferente a la Agencia Tributaria. Y es que, debido a sus ganancias, tiene que pagar grandes cantidades en la declaración de la renta. «Buenas tardes, Marta, ya tengo tu declaración de la renta. Te sale a pagar 51.627,17 euros», mostró en una ocasión a través de una captura de pantalla que le había enviado su asesor financiero. Y es que no todo siempre es color de rosa.