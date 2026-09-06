‘El Secreto’: horario y cómo ver el estreno de la serie turca (online y tv)
La nueva gran apuesta de Antena 3
Ha sido una larga travesía, pero la historia de Una nueva vida ya está a punto de llegar a su final. Tal y como se ha comunicado de manera oficial, el próximo 13 de septiembre, Antena 3 emitirá el gran desenlace de la historia de Ferit y Seyran. Un adiós donde el público será testigo de muchas sorpresas y se producirá un suceso inesperado. La pareja protagonista recordará todo lo que han vivido juntos desde que se conocieron. Que no ha sido poco y mucho menos todo bueno, pero lo importante es cómo concluye un capítulo y no cómo comienza. Eso sí, el final de la serie nos deja un hueco en la programación televisiva y ese lo ocupará El Secreto.
La cadena líder de Atresmedia ha encontrado su nueva apuesta y ya ha avisado de que esta ficción no dejará indiferentes a los espectadores. Pero, ¿de qué trata la nueva producción turca? Pues, aunque son pocos los detalles que se han desvelado, ya podemos ponernos en contexto. De esta manera, los espectadores conocerán la historia de Serhat, un empresario que descubre que su esposa le ha ocultado que tuvo otra hija hace seis años. Por lo tanto, su mujer dio a luz en secreto, estando ya casada con él, y el padre de esa niña es otro hombre. Lejos de concluir aquí su problema, el protagonista es informado de que su mujer, Berrak, sufre un accidente y queda en coma.
Horario y cómo ver el estreno de ‘El Secreto’
Tal y como se ha informado, el primer capítulo de El Secreto se emitirá este 6 de septiembre. Una primera emisión que servirá como toma de contacto con el público. Así pues, la ficción comenzará a partir de las 22:00 h, una hora antes en las Islas Canarias. Un estreno que se podrá ver íntegramente en Antena 3, la cadena líder de Atresmedia.
Para verlo, tan solo hay que tener sintonizado el canal en la televisión a la hora citada. Pero, en el caso de no poder verlo en directo, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de atresplayer, se puede disfrutar de la serie en directo y desde cualquier dispositivo. Lo único que se necesita es descargar la app o acceder a ella desde un navegador web. Además, en el caso de no poder verlo en el momento, también es posible disfrutar del episodio donde y cuando se desee si se elige esta alternativa. ¿Y tú, te lo vas a perder? El Secreto ya tiene las horas contadas para su gran estreno.
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