¿Qué día se emite el último capítulo de ‘Una nueva vida’? Antena 3 ya lo sabe

El mes de septiembre ha comenzado de manera oficial y en Antena 3 están dispuestos a dar inicio a la nueva temporada televisiva de la mano de nuevos estrenos. Como ya se ha ido anunciando, Una nueva vida, la popular producción turca que se emite en la noche de los domingos, llega a su fin. El desenlace de una historia que ha acompañado a los espectadores durante muchos meses. Pues aterrizó por primera vez en la parrilla televisiva española durante el 2024. Sin embargo, como toda buena historia que se precie, esta también tiene que poner su punto final.

El primer cambio que habrá en la programación se producirá en tan solo unos días. Pues, este próximo domingo, 6 de septiembre, la cadena presentará la serie que sustituirá a Una nueva vida en el prime time. De esta manera, El Secreto comenzará a dar sus primeros pasos y lo hará como una toma de contacto con la audiencia. Un primer episodio que comenzará a las 22:00 h, una hora antes en las Islas Canarias, y narrará el gran secreto que rodea el matrimonio de Serhat y su mujer, Berrak. Una historia que ya ha conquistado a la audiencia de numerosos países y que promete hacer lo mismo en España.

¿Cuándo se emite el último capítulo de ‘Una nueva vida’?

Con la presentación de El Secreto por parte de los altos cargos de Antena 3, queda claro que Una nueva vida tiene los días contados. Pero, ¿cuándo se emite el gran capítulo final? Pues, tal y como se ha informado, el desenlace será emitido el domingo 13 de septiembre. Un último capítulo que promete no dejar indiferente a nadie.

De hecho, ya han avisado que habrá muchas sorpresas y se producirá un suceso inesperado. Ferit y Seyran recordarán todo lo que han vivido juntos desde que se conocieron. Eso sí, como bien sabemos, no todo han sido momentos felices. Pero, haya sido como haya sido, los Korhan se despiden de manera oficial.

¿De qué trata ‘El Secreto’, la nueva ficción de Antena 3?

La novela presenta la historia de Serhat, un empresario que descubre que su esposa le ha ocultado que tuvo otra hija hace seis años. Por lo tanto, la situación es clara. Si su mujer dio a luz en secreto, estando ya casada con él, el padre de esa niña es otro hombre. Pero, si la situación ya no fuera complicada de por sí. Su mujer, Berrak sufre un accidente y queda en coma. El empresario no puede confrontarla para conocer la verdad. Así pues, no muy lejos de la mansión en la que viven, hay una niña llamada Kader, que resulta ser la hija secreta de Berrak. ¿Qué sucederá? Tocará ver la novela para descubrirlo.