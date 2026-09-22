Anabel Pantoja se sincera sobre su mudanza a Sevilla: «Lloro todas las noches»

No es ningún secreto que Anabel Pantoja está viviendo unos años verdaderamente especiales y mágicos, sobre todo desde que llegó a su vida su hija Alma. Desde entonces, aunque ha tenido que hacer frente a durísimos baches, lo cierto es que la andaluza no ha dejado de mostrarse agradecida por la llegada de la pequeña a su vida. Aunque su vida ha experimentado un giro verdaderamente radical en muchos sentidos, es un hecho que se siente muy feliz con su nueva etapa como mamá. Eso sí, entre los numerosos cambios a los que ha tenido que hacer frente en los últimos años, recientemente se ha sumado uno nuevo. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de tener que mudarse de Gran Canaria para regresar a Sevilla.

Una dura decisión que ha marcado un gran punto de inflexión. Al fin y al cabo, inevitablemente, su día a día se ha visto sumido en un sinfín de cambios, que no solamente le afectan a ella, sino también a su hija, a su pareja y a su rutina. Y es que, a pesar de que con su regreso a Sevilla está mucho más cerca de David Rodríguez y su familia, lo cierto es que volver a su tierra no está siendo tan fácil como ella hubiera imaginado. «Lloro todas las noches», confesó recientemente al recordar su pueblo, Arguineguín, donde ha vivido en los últimos años. Un malestar que, a pesar del tiempo, le persigue constantemente. Algo que dejó claro en la alfombra roja de los 20.º Premios Escaparate, donde tuvo la oportunidad de responder varias preguntas a los compañeros de prensa que estaban acreditados.

Tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, Anabel Pantoja habló con Europa Press sobre la parte más negativa de esta mudanza a Sevilla. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que, en la actualidad, se siente profundamente «preocupada por todo lo que conlleva amueblar un minipiso».

Y es que, a pesar del gran número de impedimentos a los que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas, la creadora de contenido en redes sociales ha confirmado que está «muy orgullosa» de cómo está quedando su nuevo hogar. Eso sí, explicó que no a todos sus seguidores les ha gustado esta decisión.

Aun así, ella trata de hacer oídos sordos e intentar seguir adelante con su vida. «Muchos han criticado que me iba a un minipiso. Estoy encantadísima y orgullosísima», comenzó explicando la sobrina de la tonadillera. Acto seguido, fue mucho más allá: «Estoy feliz porque estoy en Triana, cerca de mi madre, empezando una nueva vida. Es un proceso en el que tengo que ir poco a poco».

Lejos de que todo quede ahí, Anabel Pantoja aprovechó las cámaras de Europa Press para dejar claro que, aunque su nueva residencia es Sevilla, no tiene pensado decir un adiós definitivo al archipiélago canario. «Voy a ir todos los meses… Está ahí mi casa y demás. Pero es un apego que tengo mental y de toda la gente que tengo ahí, que es mucha», indicó.