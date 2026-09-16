Anabel Pantoja, ‘superada’ por su nueva vida en Sevilla: «Ellos no tienen tanto vacío como yo»

Hace unos cuantos días, se confirmó que Anabel Pantoja comenzaba una nueva etapa lejos de las islas Canarias. Y es que, después de unos 7 años viviendo en Arguineguín, la creadora de contenido se ha mudado a Sevilla junto a su hija Alma para poder estar mucho más cerca de David Rodríguez y de sus familias. Un par de semanas después de este gran cambio, con el que tenía que empezar prácticamente desde cero, la propia Anabel Pantoja ha querido confesar cómo se está sintiendo. De hecho, entre otras cuestiones, ha reconocido que le está resultando muy complicado adaptarse a su nueva vida, por los nuevos horarios y rutinas de su hija, así como el hecho de instalarse en un piso que está prácticamente vacío.

A través de una historia publicada en su perfil de Instagram, Anabel Pantoja ha querido explicar cómo se encuentra después de sus primeros días en Sevilla. «Hoy lunes superado, pero el propio lunes me superó a mí», comenzó diciendo. Y añadió: «Tengo tanta admiración por esas mamis y papis que tienen más de uno, que tienen a los abuelos lejos y que llevan todo por delante». En su caso, uno de los cambios más drásticos que ha experimentado tiene estrecha relación con las rutinas de su hija Alma. «Aquí en Sevilla todo ha cambiado: horarios, rutinas, insomnios, natación, parques y derivados», continuó sincerándose. Todo ello sumado a poner en marcha su nuevo hogar, que todavía requiere mucho trabajo e, incluso, gestiones: «A esto le sumo la instalación en un piso vacío con sus inconvenientes varios».

Dadas las circunstancias, Anabel Pantoja ha reconocido que no está teniendo tiempo para poder dedicarse a otro tipo de cuestiones: «Apenas me da para coger el móvil y hablar con seguros, instaladores, repartidores y poco más». Por ese mismo motivo, ha explicado que le resulta complicado mantener la actividad que habitualmente tenía en sus redes sociales.

«No me da para coger y grabar e inventar algo ingenioso», reconoció, aunque trata de aprovechar al máximo los pocos momentos que encuentra. «Aun así, lo hago entre medias de alguna siesta o hueco libre», explicó. Todo ello mientras desveló que la mudanza le está costando especialmente por más cuestiones: «Mi cabeza muchas veces se levanta y piensa que está en Arguineguín, en mi preciosa y bonita casa que hice hogar», reconoció.

A pesar de todo, está haciendo todo lo que está en su mano para repetir ese proceso en Sevilla: «Ahora con todo intento montar y crear con muchísimo esfuerzo otro aquí para mi familia y que no les falte de nada». Respecto a los suyos, tiene claro que «no sienten el cambio y no tienen tanto vacío como yo», aunque tiene claro que su adaptación va a ser cuestión de tiempo.

Después de sincerarse con todos y cada uno de sus seguidores en Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja fue más allá a la hora de explicar cómo ha tratado de cerrar su día: «Me di una ducha de 15 para relajarme». Y añadió una reflexión: «Mañana será otro día». Estamos convencidos de que solamente es cuestión de tiempo que la andaluza se vuelva a sentir como en casa en su nuevo hogar.