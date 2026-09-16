Marc Márquez (33 años): »Me despierto a las 8 y desayuno avena o tostadas de pavo con aguacate y café»

Marc Márquez sabe mejor que nadie que el éxito en el motociclismo no depende únicamente del talento sobre la moto. Después de una carrera marcada por lesiones graves, operaciones y largos procesos de recuperación, el piloto español ha convertido el cuidado físico en una parte fundamental de su día a día. La alimentación, el descanso, el entrenamiento y la recuperación forman un conjunto imprescindible para poder competir al máximo nivel a sus 33 años y sobre todo para mantener el cuerpo preparado para soportar las exigencias de MotoGP.

El propio Marc Márquez ha explicado algunos detalles de sus rutinas y de cómo comienza habitualmente sus días. «Me despierto a las 8 de la mañana y desayuno avena o tostadas de pavo con aguacate y café antes de ir a entrenar», señala el piloto, una primera comida que combina hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables. La elección no es casual. La avena aporta energía y fibra, mientras que el pavo permite incorporar proteínas y el aguacate aporta grasas saludables. Todo ello acompañado de café, una bebida habitual en las rutinas de muchos deportistas.

El entrenamiento también ocupa un lugar prioritario en su agenda. Márquez ha reconocido que es una persona muy metódica y que su día suele comenzar con una sesión de cardio después del desayuno, mientras que por la tarde reserva tiempo para acudir al gimnasio. «Siempre empieza con un entrenamiento de cardio», explicó, antes de señalar que intenta mantener unos horarios muy marcados incluso cuando no está compitiendo. En su casa, por ejemplo, la hora de la comida y de la cena están prácticamente fijadas: «A las dos se come y a las nueve se cena. Pase lo que pase».

El descanso tiene además una importancia capital para el piloto de Ducati. «Puedes entrenar muy bien, pero si no duermes y no estás descansado, no rindes», ha asegurado. Márquez intenta acostarse temprano, alrededor de las 22:00 para conseguir una recuperación adecuada después de las exigentes jornadas de trabajo. «Yo tengo unos horarios muy marcados. Ceno a las 9 y a las 10 o 10:30 ya estoy en la cama», explica.

La rutina de Marc Márquez

Su preparación tampoco se limita a levantar pesas o acumular kilómetros. El piloto dedica tiempo a trabajar la movilidad, las articulaciones y la recuperación muscular. «La movilidad es parte del entrenamiento, no algo aparte. Dedico tiempo todos los días a estirar, a trabajar articulaciones y a descargar», cuenta. Una filosofía que ha ido adquiriendo todavía más importancia con el paso de los años: «Con los años, he sido más consciente de que el cuerpo solo hay uno y hay que cuidarlo».

En cuanto a la alimentación, Marc Márquez apuesta por una dieta sencilla y equilibrada. Durante la temporada, explica que sus comidas suelen combinar hidratos y proteínas, con platos como arroz acompañado de una fuente proteica, mientras que las cenas son más fáciles de digerir. También concede importancia a las proteínas por su papel en la recuperación, aunque asegura que no existe ningún secreto milagroso. «Son importantes para la recuperación, sobre todo con la carga física que tenemos», afirma.

Toda esta disciplina adquiere todavía más sentido al recordar el historial de lesiones del piloto. La grave lesión en el húmero derecho sufrida en 2020 desencadenó un largo proceso con varias operaciones y diferentes problemas posteriores. En la actualidad, su brazo derecho continúa mostrando las consecuencias de aquellas intervenciones y de nuevos episodios físicos. Recientemente, Márquez ha reconocido que su condición física ya no es la misma que cuando tenía 20 años y que necesita prestar mucha más atención a cada detalle.