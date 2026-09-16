Así es el barrio que han tomado los magrebíes en Roquetas de Mar: un mercadillo ilegal, prostitución y tráfico de drogas

‘Las 200 Viviendas’ de Roquetas de Mar se han convertido en uno de los principales focos de conflictividad del municipio almeriense. El barrio arrastra desde hace años problemas relacionados con la venta ambulante ilegal, la inseguridad, la suciedad, el deterioro de las viviendas y la convivencia, una situación que continúa generando quejas entre los residentes.

Uno de los principales problemas se concentra alrededor del mercadillo ilegal que se instala prácticamente a diario en las calles Barcelona y Blas Infante. La actividad comienza desde el mediodía y alcanza su mayor intensidad por la tarde, especialmente a partir de las 18:00 horas. Durante los fines de semana, la afluencia aumenta considerablemente y las calles y zonas peatonales del barrio se convierten en un punto de concentración de vendedores y compradores.

La situación también afecta a los servicios municipales. Los vecinos denuncian que los trabajadores encargados de la limpieza tienen dificultades para desarrollar su trabajo en determinadas zonas y que, en ocasiones, necesitan contar con presencia policial. A la venta ambulante se suman las quejas por ruido, suciedad y actividades desarrolladas en algunas viviendas.

Entre ellas se encuentran los denominados «pisos discoteca», viviendas ocupadas en las que, según testimonios recogidos en la zona, se organizan fiestas de manera habitual y se desarrollan actividades que exceden del ámbito privado. Los residentes también señalan problemas relacionados con el consumo y la venta de drogas y con la prostitución.

La situación ha sido abordada en diferentes ocasiones por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. De hecho, ABC ha publicado un reportaje sobre la situación de ‘Las 200 Viviendas’ y el proceso de degradación que arrastra el barrio desde hace décadas, poniendo el foco también en la elevada presencia de población de origen magrebí y en las dificultades que se han acumulado durante años.

El propio Ayuntamiento ha informado en los últimos años de actuaciones contra la venta ambulante ilegal. Durante 2025, la Policía Local aseguró haber intervenido 50.000 kilos de productos piratas y falsificados en el mercadillo de ‘Las 200 Viviendas’, además de realizar operativos junto a la Guardia Civil.

Pese a estos dispositivos, las denuncias vecinales continúan. Los residentes reclaman una presencia policial estable y medidas que permitan recuperar la normalidad en las calles. El debate se mantiene abierto entre las distintas administraciones mientras el barrio continúa acumulando problemas de seguridad, convivencia, vivienda y mantenimiento.

El origen de ‘Las 200 Viviendas’

El problema de la barriada, sin embargo, no se limita a la seguridad. Un estudio académico publicado en 2024 señalaba que alrededor del 50% de los residentes de ‘Las 200 Viviendas’ eran de origen inmigrante y describía problemas de acceso a la vivienda, infravivienda, salubridad, desempleo, economía sumergida, seguridad y convivencia.

‘Las 200 Viviendas’ fueron construidas durante la década de los sesenta para responder a la demanda de mano de obra vinculada al desarrollo de la agricultura intensiva almeriense. Con el paso de las décadas, el barrio experimentó una profunda transformación demográfica y social, con una importante llegada de población extranjera procedente, entre otros países, de Marruecos y distintas zonas del África subsahariana.