La inmigración ilegal colapsa Roquetas de Mar (Almería): no quedan calabozos libres y toca improvisar

La inmigración ilegal ha llevado al colapso operativo del Puesto Principal de la Guardia Civil en Roquetas de Mar (Almería), donde ya no quedan calabozos disponibles y se han tenido que improvisar traslados a otros municipios. Desde el 1 de julio, la Policía Local dejó de colaborar en la custodia de detenidos, lo que ha agravado una situación ya crítica por el aumento del 30% en la llegada de inmigrantes ilegales.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que esta ruptura del protocolo obliga a trasladar a los arrestados a la Comandancia de Almería, Adra o Garrucha, con la consiguiente pérdida de efectivos en las calles y el riesgo de vulnerar derechos fundamentales por el alargamiento de los tiempos de privación de libertad.

Además, han alertado de que la falta de vehículos adecuados y los problemas de mantenimiento han convertido estos traslados en operaciones de riesgo. La saturación de trabajo ha derivado en cuadros de ansiedad entre agentes, algunos de los cuales han necesitado asistencia médica. La AUGC califica la situación como una «emergencia operativa» y reclama una intervención urgente.

Desde la asociación denuncian que la Guardia Civil asume en solitario las consecuencias del incremento de la inmigración irregular y la ruptura del protocolo de custodia, sin medios ni apoyo institucional. Patrullas que deberían velar por la seguridad local deben ahora cubrir servicios por todo el litoral, abandonando sus demarcaciones habituales.

La organización ha solicitado información detallada sobre la cantidad de traslados, su duración y el estado del parque móvil, con el fin de cuantificar los perjuicios sufridos desde julio. Reclaman soluciones inmediatas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la salud de los agentes.

Estancia en hoteles

Cabe recordar que este mismo año el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado el Hotel Andarax de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), con el objetivo de alojar a decenas de inmigrantes ilegales subsaharianos procedentes de Canarias. El presupuesto para cerrar estas instalaciones se financia con dinero del Ministerio de Seguridad Social.

El dispositivo habitacional para más de un centenar de inmigrantes ilegales se puso en marcha a principios de 2025 en el Hotel Andarax de Aguadulce bajo la gestión de la ONG Accem, que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Fuentes cercanas al dispositivo han confirmado la apertura de este recurso que se une al habilitado el pasado mes de septiembre de 2024 en el Hotel Alegría de El Toyo.