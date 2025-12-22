Es oficial: la tabla de las pensiones con la subida del IPC para 2026

La revalorización de las pensiones para 2026 ya es definitiva. Con el dato del IPC de noviembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Inclusión puede aplicar la fórmula que fue diseñada en la reforma de las pensiones, y que se basa en la media del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. Se trata de una referencia que se repite cada año y que permite saber, con bastante precisión, cuánto subirán las prestaciones desde el 1 de enero, de modo que ya podemos saber cómo queda la tabla de las pensiones para 2026.

En esta ocasión, la media se sitúa en el 2,66%, lo que deja una subida aproximada del 2,7% para las pensiones contributivas y las de clases pasivas. Una cifra que es inferior a la del año pasado, cuando el incremento fue del 2,8%, pero que mantiene la tendencia de contención del coste de la vida que se ha visto en los últimos meses. La electricidad ha provocado que el índice baje, aunque los alimentos volvieron a subir hasta el 2,8% interanual. Con estas cifras, el impacto será amplio: más de 9,4 millones de pensionistas verán cómo sus prestaciones crecen automáticamente desde enero, lo que se traduce en unos 572 euros al año en una pensión media de jubilación. En cuanto al conjunto del sistema, el aumento anual medio rondará los 498 euros. A partir de aquí, las cifras exactas dependen del tipo de pensión y del régimen al que pertenezca cada persona, de modo que es importante ver cómo queda la tabla de las pensiones para 2026.

Cómo queda la tabla de las pensiones en 2026

La pensión media de la Seguridad Social alcanzó en noviembre los 1.316,7 euros, mientras que la de jubilación llegó a los 1.511,5 euros de media. La actualización del 2,7% se aplicará sobre estas bases, y lo mismo ocurrirá con las pensiones de incapacidad, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Para que puedas consultar cada categoría con claridad, aquí tienes todas las cuantías detalladas para 2025 y 2026.

Todas las pensiones

Total sistema: 1.313,97 € en 2025 y 1.348,13 € en 2026 (subida de 34,16 €).

1.313,97 € en 2025 y 1.348,13 € en 2026 (subida de 34,16 €). General: 1.429,23 € en 2025 y 1.466,39 € en 2026 (subida de 37,16 €).

1.429,23 € en 2025 y 1.466,39 € en 2026 (subida de 37,16 €). Trabajadores autónomos: 910,45 € en 2025 y 934,12 € en 2026 (subida de 23,67 €).

910,45 € en 2025 y 934,12 € en 2026 (subida de 23,67 €). Trabajadores del mar: 1.344,42 € en 2025 y 1.379,38 € en 2026 (subida de 34,95 €).

1.344,42 € en 2025 y 1.379,38 € en 2026 (subida de 34,95 €). Minería del carbón: 2.300,37 € en 2025 y 2.360,18 € en 2026 (subida de 59,81 €).

2.300,37 € en 2025 y 2.360,18 € en 2026 (subida de 59,81 €). Accidentes de trabajo: 1.329,39 € en 2025 y 1.363,96 € en 2026 (subida de 34,56 €).

1.329,39 € en 2025 y 1.363,96 € en 2026 (subida de 34,56 €). Enfermedades profesionales: 1.566,75 € en 2025 y 1.607,48 € en 2026 (subida de 40,74 €).

Jubilación

Total sistema: 1.508,70 € en 2025 y 1.547,92 € en 2026 (subida de 39,23 €).

1.508,70 € en 2025 y 1.547,92 € en 2026 (subida de 39,23 €). General: 1.667,54 € en 2025 y 1.710,89 € en 2026 (subida de 43,36 €).

1.667,54 € en 2025 y 1.710,89 € en 2026 (subida de 43,36 €). Trabajadores autónomos: 1.010,94 € en 2025 y 1.037,23 € en 2026 (subida de 26,28 €).

1.010,94 € en 2025 y 1.037,23 € en 2026 (subida de 26,28 €). Trabajadores del mar: 1.671,75 € en 2025 y 1.715,22 € en 2026 (subida de 43,47 €).

1.671,75 € en 2025 y 1.715,22 € en 2026 (subida de 43,47 €). Minería del carbón: 2.907,68 € en 2025 y 2.983,28 € en 2026 (subida de 75,60 €).

2.907,68 € en 2025 y 2.983,28 € en 2026 (subida de 75,60 €). Accidentes de trabajo: 1.570,77 € en 2025 y 1.611,61 € en 2026 (subida de 40,84 €).

1.570,77 € en 2025 y 1.611,61 € en 2026 (subida de 40,84 €). Enfermedades profesionales: 1.963,76 € en 2025 y 2.014,82 € en 2026 (subida de 51,06 €).

Incapacidad permanente

Total sistema: 1.209,95 € en 2025 y 1.241,40 € en 2026 (subida de 31,46 €).

1.209,95 € en 2025 y 1.241,40 € en 2026 (subida de 31,46 €). General: 1.230,51 € en 2025 y 1.262,50 € en 2026 (subida de 31,99 €).

1.230,51 € en 2025 y 1.262,50 € en 2026 (subida de 31,99 €). Trabajadores autónomos: 932,20 € en 2025 y 956,43 € en 2026 (subida de 24,24 €).

932,20 € en 2025 y 956,43 € en 2026 (subida de 24,24 €). Trabajadores del mar: 1.243,88 € en 2025 y 1.276,22 € en 2026 (subida de 32,34 €).

1.243,88 € en 2025 y 1.276,22 € en 2026 (subida de 32,34 €). Minería del carbón: 2.037,07 € en 2025 y 2.090,03 € en 2026 (subida de 52,96 €).

2.037,07 € en 2025 y 2.090,03 € en 2026 (subida de 52,96 €). Accidentes de trabajo: 1.384,88 € en 2025 y 1.420,89 € en 2026 (subida de 36,01 €).

1.384,88 € en 2025 y 1.420,89 € en 2026 (subida de 36,01 €). Enfermedades profesionales: 1.329,39 € en 2025 y 1.363,95 € en 2026 (subida de 34,56 €).

Viudedad

Total sistema: 948,26 € en 2025 y 969,52 € en 2026 (subida de 24,54 €).

948,26 € en 2025 y 969,52 € en 2026 (subida de 24,54 €). General: 994,27 € en 2025 y 1.020,02 € en 2026 (subida de 25,58 €).

994,27 € en 2025 y 1.020,02 € en 2026 (subida de 25,58 €). Trabajadores autónomos: 682,78 € en 2025 y 700,54 € en 2026 (subida de 17,56 €).

682,78 € en 2025 y 700,54 € en 2026 (subida de 17,56 €). Trabajadores del mar: 928,15 € en 2025 y 953,28 € en 2026 (subida de 24,89 €).

928,15 € en 2025 y 953,28 € en 2026 (subida de 24,89 €). Minería del carbón: 1.404,95 € en 2025 y 1.443,96 € en 2026 (subida de 36,84 €).

1.404,95 € en 2025 y 1.443,96 € en 2026 (subida de 36,84 €). Accidentes de trabajo: 1.130,86 € en 2025 y 1.160,26 € en 2026 (subida de 29,40 €).

1.130,86 € en 2025 y 1.160,26 € en 2026 (subida de 29,40 €). Enfermedades profesionales: 1.519,04 € en 2025 y 1.558,52 € en 2026 (subida de 39,50 €).

Orfandad

Total sistema: 508,63 € en 2025 y 522,97 € en 2026 (subida de 13,68 €).

508,63 € en 2025 y 522,97 € en 2026 (subida de 13,68 €). General: 509,44 € en 2025 y 554,56 € en 2026 (subida de 14,05 €).

509,44 € en 2025 y 554,56 € en 2026 (subida de 14,05 €). Trabajadores autónomos: 436,07 € en 2025 y 445,36 € en 2026 (subida de 11,29 €).

436,07 € en 2025 y 445,36 € en 2026 (subida de 11,29 €). Trabajadores del mar: 690,56 € en 2025 y 667,68 € en 2026 (subida de 12,56 €).

690,56 € en 2025 y 667,68 € en 2026 (subida de 12,56 €). Minería del carbón: 901,08 € en 2025 y 1.060,66 € en 2026 (subida de 25,51 €).

901,08 € en 2025 y 1.060,66 € en 2026 (subida de 25,51 €). Accidentes de trabajo: 525,10 € en 2025 y 538,75 € en 2026 (subida de 13,65 €).

525,10 € en 2025 y 538,75 € en 2026 (subida de 13,65 €). Enfermedades profesionales: 1.019,76 € en 2025 y 1.046,22 € en 2026 (subida de 26,51 €).

En favor de familiares

Total sistema: 782,94 € en 2025 y 803,20 € en 2026 (subida de 20,26 €).

782,94 € en 2025 y 803,20 € en 2026 (subida de 20,26 €). General: 844,06 € en 2025 y 835,78 € en 2026 (subida de 21,86 €).

844,06 € en 2025 y 835,78 € en 2026 (subida de 21,86 €). Trabajadores autónomos: 601,68 € en 2025 y 617,06 € en 2026 (subida de 15,38 €).

601,68 € en 2025 y 617,06 € en 2026 (subida de 15,38 €). Trabajadores del mar: 834,27 € en 2025 y 855,96 € en 2026 (subida de 21,69 €).

834,27 € en 2025 y 855,96 € en 2026 (subida de 21,69 €). Minería del carbón: 1.308,77 € en 2025 y 1.359,14 € en 2026 (subida de 50,37 €).

1.308,77 € en 2025 y 1.359,14 € en 2026 (subida de 50,37 €). Accidentes de trabajo: 1.127,87 € en 2025 y 1.159,97 € en 2026 (subida de 32,09 €).

1.127,87 € en 2025 y 1.159,97 € en 2026 (subida de 32,09 €). Enfermedades profesionales: 1.557,17 € en 2025 y 1.597,66 € en 2026 (subida de 40,49 €).

Las bases máximas también subirán

Junto a lo que podemos ver para todas las pensiones, con la subida aplicada del 2,7%, hemos de tener en cuenta que la reforma del sistema introdujo un cambio clave: las bases máximas suben cada año con el IPC más 1,2 puntos. Esto hará que en 2026 aumenten en torno a un 3,9%, hasta situarse cerca de los 5.101 euros mensuales. Y no sólo eso, la pensión máxima también crecerá por encima del IPC, con un incremento adicional del 0,115%, alcanzando los 3.359,6 euros al mes en catorce pagas.

Las pensiones mínimas subirán por encima del IPC

Las mínimas y no contributivas seguirán un camino distinto: además de actualizarse con el IPC, recibirán incrementos adicionales para acercarse a los umbrales de pobreza. El objetivo del Gobierno es que en 2027 la pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo alcance los 16.500 euros al año.

En definitiva, la subida del 2,7% nos permite calcular cómo van a quedar las pensiones de cara al 2026, y aunque la subida es menor, aguanta la protección del poder adquisitivo de los pensionistas y mantiene el proceso de mejora progresiva en las prestaciones más bajas.