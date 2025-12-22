Mejor que el de mi abuela: el plato preparado de Mercadona que voy a poner en Nochebuena para olvidarme de cocinar

A dos días de Nochebuena, más de uno va a contrarreloj con todo lo que se debe preparar para la cena. Esta es una fecha en la que se mezcla la ilusión por estar con la familia pero a la vez, con el estrés de pasar horas en la cocina intentando que todo salga perfecto. Llega el momento de decidir menús, calcular raciones y asumir que, al final, alguien acabará pegado a los fogones cuando debería estar disfrutando. Y quizá por eso este año muchos están haciendo lo mismo: simplificar con el mejor plato de Mercadona que tienes para esta Nochebuena.

Se trata de un plato que forma parte de las propuestas Listo para Comer, que Mercadona lanza para esta Navidad y sólo hace falta leer la etiqueta para darnos cuenta de que es el perfecto para ahorrar horas de horno. Se trata en concreto de la Carrillada de vacuno guisada en salsa de vino tinto. Un plato de carne exquisito que además viene acompañada de cebolla confitada y patatas mini asadas, pensada como ración para una persona, y presentada en una caja de 800 gramos que cuesta 20 euros. Son muchos los que ya la tienen encargada para el miércoles, otros tienen pensado comprarla y quién ha pasado por Mercadona y ya la ha probado, asegura que está a la altura de esas comidas que siempre atribuimos a manos expertas y muchas horas de cocina.

El plato preparado de Mercadona que triunfará en Nochebuena

Cuando hablamos de carrillada, la primera duda siempre es la misma: ¿estará realmente melosa o será una carne firme disfrazada con salsa? En este caso, la respuesta es clara. El corte viene cocinado en una salsa de vino tinto que liga muy bien y que mantiene la jugosidad sin resultar pesada. La carne se deshace con el tenedor, algo que sólo se consigue con un guiso lento o un buen control del tiempo de cocción.

La etiqueta detalla ingredientes realistas de un guiso casero: carrillada de vacuno (64 por ciento), vino tinto, cebolla, zanahoria, tomate triturado, caldo, pimienta, hierbas. Es precisamente todo lo necesario para que tenga sabor sin ser un plato saturado. No es una receta complicada, pero sí de esas que requieren paciencia, y ahí es donde la comodidad marca la diferencia.

La cebolla confitada y las patatas mini, dos acompañamientos que funcionan

Uno de los aciertos del pack es que no se limita a vender la carne. Viene con cebolla confitada, de textura suave y punto dulce, y con patatas mini asadas preparadas para calentar cinco minutos en el microondas. Ambas raciones tienen sus propias etiquetas independientes: la cebolla elaborada con fructosa, aceite de oliva y un toque de sal; y las patatas con aceite de girasol, vino blanco, ajo y sal.

El resultado es un plato completo de verdad. De esos que no obligan a añadir nada más, salvo si te apetece un poco de pan para disfrutar más de la salsa. En un día de celebraciones donde el tiempo apremia y los invitados pueden llegar a desbordar la mesa, la idea de tener este plato de Mercadona para Nochebuena resulta sin duda, todo un acierto.

Cinco minutos de preparación y cero estrés

Tanto la carne como los acompañamientos necesitan únicamente cinco minutos de microondas a máxima potencia. No hay que emplatar de forma sofisticada ni recalentar en cazuela, aunque si alguien lo prefiere puede pasar la salsa a una sartén para darle el toque final. Pero lo importante es que el plato sale perfecto tal cual viene.

En Nochebuena, donde media familia suele preguntar a la vez si falta mucho para cenar, ese tiempo de preparación es casi un regalo. Permite concentrarse en lo que realmente importa: la mesa, la compañía, el brindis y la sensación de que, por una vez, todo está bajo control.

Un precio que refleja una comida completa

Los 20 euros que cuesta la caja pueden sorprender a primera vista, pero hay que ponerlos en contexto. No se trata de una bandeja individual de comida rápida, sino de un plato completo con guiso de carne, verduras, dos acompañamientos y un proceso de elaboración que, en casa, llevaría más de dos horas. Si pensamos en el coste de la materia prima, el consumo de energía y el tiempo invertido, el precio es más que razonable para una cena especial.

Además, está pensado como ración para una persona, lo que puede ser una solución perfecta para familias que mezclan platos caseros con opciones preparadas, o para quienes buscan una alternativa elegante sin cocinar para todos.

Por qué se está convirtiendo en una opción para estas fiestas

El éxito de platos como este tiene una explicación muy simple: cada vez más hogares buscan celebraciones que no dependan de pasar la tarde entera en la cocina. La Navidad ya viene cargada de planes, desplazamientos y compromisos, y la idea de aligerar el menú sin renunciar a la calidad está calando fuerte. Así, este plato preparado de Mercadona para Nochebuena, reúne todo lo que se espera de una comida festiva: sabor, presentación cuidada, ingredientes reconocibles y una textura que realmente recuerda al de un guiso tradicional.