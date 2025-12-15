La Navidad es una época para disfrutar de la mesa, pero lo cierto es que no siempre apetece pasar horas y horas en la cocina. Por eso, cada año gana más peso la sección Listo para Comer de Mercadona, que en estas fechas ya tiene listo su surtido especial pensado para resolver todas las comidas y cenas de las fechas importantes. Toma nota, porque estos son los 6 platos listos para comer de Mercadona que son la estrella de Navidad y se agotan en horas.

Conozcamos a continuación los asados, guisos y entrantes que sólo necesitan un golpe de horno o microondas y que llegan listos para servir gracias a Mercadona. De este modo podrás celebrar la Nochebuena y la Navidad por todo lo alto, sin necesidad apenas de esfuerzo. Y estos platos que ahora te presentamos son los que más se repiten en los carros, los que muchos clientes buscan con antelación y los que, cuando se acerca el 24 y 25 de diciembre desaparecen en cuestión de horas. Los platos que ya se han convertido en los grandes protagonistas de estas fiestas y que tú también vas a querer servir en tu mesa.

Paletilla de cordero lechal con cebolla confitada y patatas panaderas

La paletilla de cordero lechal es uno de los platos más asociados a la Navidad y Mercadona la ofrece en formato listo para comer, pensada como ración individual. Viene acompañada de cebolla confitada y patatas panaderas, todo separado para facilitar el calentado y el emplatado.

Se presenta en una caja de unos 950 gramos y tiene un precio de 27 euros. Sólo necesita unos minutos de horno para quedar en su punto, lo que la convierte en una opción muy buscada por quienes quieren un plato clásico sin complicaciones. Precisamente por eso, es uno de los productos que antes se agota cuando se acercan las fechas clave.

Cuarto de cochinillo asado con cebolla confitada y patatas panaderas

El cochinillo es otro imprescindible de las comidas navideñas y uno de los platos estrella de este surtido. Mercadona lo ofrece en formato de cuarto, pensado para dos personas, ya asado y acompañado de cebolla confitada y patatas panaderas. La caja pesa aproximadamente 1,85 kilos y cuesta 50 euros. Sólo requiere un horneado final para conseguir una piel crujiente y una carne jugosa.

Muslo de pollo relleno con salsa de trufa y puré de patata trufado

Para quienes buscan una alternativa más ligera o un plato individual con un toque diferente, este muslo de pollo relleno es una de las opciones más valoradas. Va acompañado de salsa de trufa y puré de patata trufado, lo que le da un aire más festivo sin ser excesivamente contundente.

Se presenta en una caja de unos 580 gramos y tiene un precio de 15 euros. Es fácil de preparar, principalmente en microondas, y encaja bien tanto como plato principal único como dentro de un menú más variado. Su equilibrio entre precio, sabor y presentación lo convierte en uno de los más vendidos.

Carrillada de vacuno guisada en salsa de vino tinto

La carrillada es uno de esos platos que siempre funcionan en invierno y más aún en Navidad. En este caso, Mercadona la ofrece guisada en salsa de vino tinto, acompañada de cebolla confitada y patatas asadas mini.

La ración es individual, con una caja de unos 800 gramos, y tiene un precio de 20 euros. Es un plato meloso, intenso y muy fácil de preparar, ideal para quienes prefieren un guiso tradicional sin tener que cocinarlo desde cero. También es uno de los más buscados por su buena relación calidad precio.

Surtido de canapés congelados Listo para Comer

Los entrantes son clave en cualquier celebración navideña y este surtido de canapés es uno de los productos más prácticos del catálogo. Incluye 18 unidades con variedades como sobrasada con miel y piñones, queso Stilton con mango, queso de cabra con cebolla, mejillón en escabeche, crema de foie con huevo hilado, crema de queso trufada con cecina, langostino al ajillo y rollitos de surimi o salmón con crema de queso.

Está pensado para unas cuatro personas, pesa 275 gramos y cuesta 15 euros. Al ser congelado, permite organizar el aperitivo con antelación, algo que muchos clientes valoran y que hace que este producto se agote rápidamente en fechas señaladas.

Ensaladilla de marisco Listo para Comer

La ensaladilla de marisco es un fijo en muchas mesas navideñas y una de las opciones más repetidas como entrante. Esta versión de Mercadona incluye bocas de mar, langostinos, merluza, mayonesa y huevo hilado, y viene lista para servir.

Se presenta en una bandeja de un kilo, pensada para unas seis personas, y tiene un precio de 15 euros. Es uno de los productos más demandados del surtido navideño, tanto para Nochebuena como para comidas posteriores, y suele ser de los primeros en agotarse cuando aumenta la afluencia de clientes en tienda.

Como ves, estos 6 platos forman parte del surtido Listo para Navidad de Mercadona y tienen algo en común: facilitan la organización de las comidas sin renunciar a sabores tradicionales. Por eso, quienes ya saben lo que van a poner en la mesa suelen adelantarse, porque cuando llegan las fechas clave, encontrarlos disponibles no siempre es fácil.