Hallazgo inaudito en España: encuentran aguas termales a 120º y se va a convertir en un spa natural

Santa Coloma de Gramanet está a punto de convertirse en una «ciudad termal». En esta ciudad de la provincia de Barcelona se podrá visitar próximamente un nuevo spa urbano al que se podrá acceder en metro. Estas aguas termales fueron descubiertas en 2004 durante la construcción de la línea 9 de Metro en la Ciudad Condal. Consulta todo lo que debes saber sobre las aguas termales descubiertas a media hora del centro de Barcelona.

Santa Coloma de Gramanet es la séptima ciudad más poblada de la ciudad de Barcelona y está a punto de convertirse en una «ciudad termal» tras un descubrimiento que está a punto de cambiar la historia de la ciudad. Por casualidad, mientras se trabajaba en la construcción de la L9 de metro, en el pasado 2004 se descubrieron en el barrio de Can Zam las aguas termales. «Con el fin de determinar la capacidad energética e hidráulica de la zona y, así, las posibilidades de aprovechamiento térmico del subsuelo, se realizaron una serie de estudios que concluyeron la existencia de aguas cloruradas sódicas, con concentraciones de elementos como el flúor o el estroncio, con origen hidrotermal y una estimación de temperatura de 80 a 120 ºC», informó en su día el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet.

«Santa Coloma se convertía en uno de los pocos entornos urbanos en Europa con un recurso de agua termal de estas características, hecho que abría un gran abanico de posibilidades como dar suministro de energía térmica a diversos equipamientos de la ciudad o la creación de un Centro Lúdico Termal», informaron desde el consistorio a la vez que se realizaban los primeros trabajos de un spa urbano al que se puede acceder en metro que años después está cerca de inaugurarse.

A primeros de diciembre, desde el ayuntamiento informaron que han reactivado el proyecto para conocer el potencial verdadero de las aguas termales. De esta manera, en los primeros meses de 2026 se abrirá la licitación para la construcción de dos pozos de investigación hidrogeológica a través de los que se estudiará todo lo relacionado con las aguas termales de una ciudad. Con los informes en la mano, posteriormente comenzarán las obras del nuevo spa urbano de la ciudad, que será uno de los más importantes de Europa.

Las aguas termales de Santa Coloma de Gramanet

Durante los últimos años mucho se ha especulado con el spa urbano que será la gran joya de la corona de la «ciudad termal» en la que se ha convertido Santa Coloma de Gramanet después del descubrimiento realizado en 2004. Estas aguas termales se ‘avistaron’ por primera vez en la construcción de la L9 de metro y a través de este medio de transporte se podrá acceder a este spa urbano que estará instalado en el barrio de Can Zam, situado en el norte de la localidad, a poco más de media hora en coche del centro de Barcelona.

Así que desde el Ayuntamiento tienen en mente construir esta «ciudad termal» entre el parque de Can Zam y el pabellón deportivo que se encuentra en la zona. Mireia González, alcaldesa de la localidad, afirmó hace unos días que «el proyecto ofrece grandes oportunidades para crecer como ciudad». «Tenemos la posibilidad de ser un gran polo de atracción en el contexto metropolitano», afirman desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet sobre una obra faraónica que llegará una vez que confirmen los estudios que se llevarán a cabo durante todo 2026.

Para ello, desde el equipo de Gobierno de la ciudad quieren realizar una inversión de alrededor de 30 millones de euros para la construcción de un gran centro lúdico-termal de más de 10.000 metros cuadrados a menos de una hora del centro de Barcelona.