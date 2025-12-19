Un nuevo positivo por un jabalí muerto eleva a 27 los casos de peste porcina detectados en Barcelona

Los casos de peste porcina africana (PPA) detectados en Barcelona se elevan a 27 después de que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, haya confirmado un nuevo positivo por un jabalí abatido cerca de donde se localizó el primer animal infectado, según ha informado el Ministerio de Agricultura este viernes. Este nuevo caso eleva también a diez los focos detectados desde que se inició el brote y obliga a modificar las localidades afectadas por las restricciones de seguridad.

El jabalí, que mostraba síntomas de peste porcina, fue abatido dentro de la zona de alto riesgo, en un radio de seis kilómetros en torno al primer caso detectado. Sin embargo, esta vez el animal se encontraba en el municipio de Sant Cugat del Vallés, y no en Cerdanyola, como los anteriores casos detectados.

Este nuevo foco ha obligado a modificar las localidades incluidas en la zona restringida dentro del radio de 20 kilómetros en torno a los focos ya detectados. Los municipios de Begues y Gavá, en la comarca del Bajo Llobregat, y los de Olesa de Bonesvalls y Subirats, en la comarca del Alto Penedés, se han incorporado a la zona controlada por las autoridades para prevenir la extensión de la enfermedad, según ha actualizado el Ministerio de Agricultura.

El Laboratorio Central de Veterinaria ya ha analizado cerca de 200 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias dentro de la zona infectada en un radio de 20 kilómetros del primer foco. Estos casos han resultado negativos.

Las 55 granjas situadas en el área de control siguen sujetas a fuertes medidas restrictivas y se someten a controles habituales. En ninguna de ellas se ha detectado animales con síntomas ni lesiones relacionadas con la peste porcina africana.

Los recientes casos detectados son resultado del «intenso» trabajo de campo realizado por Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Mossos d’Esquadra, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía local, según informa el Ministerio.

Siguen, por lo tanto, las «intensas» labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y captura de animales en la zona infectada, así como el refuerzo de las medidas de aislamiento, vallados y control en corredores de uso de jabalíes.

Además, se está evaluando el establecimiento de nuevas barreras en la zona de alto riesgo para tratar de reducir «al máximo» las posibilidades de movimiento de jabalíes hacia la zona más exterior del área infectada, según el MAPA.

Las administraciones central y autonómica recuerdan la necesidad de mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.