La crisis del cerdo se agrava: tras depreciarse un 20% en 10 días hallan otros tres jabalíes con peste

La crisis del potente sector del cerdo se agrava en España. Desde que aparecieron los primeros casos de peste porcina, el precio de la carne de cerdo en lonja se ha hundido un 20% en diez días y siguen apareciendo jabalíes infectados con este virus letal para los cerdos. El brote sigue avanzando, mientras la Administración sigue sin dar una versión oficial del origen de este contagio que está golpeando duramente a este sector. Desde que apareció el brote, cada semana que pasa, la industria porcina española pierde entre 20 y 25 millones de euros, como avanzó OKDIARIO.

El Ministerio de Agricultura confirmó este viernes tres casos más de jabalíes muertos con el virus de la peste porcina. Desde que se notificaron los primeros contagios, el 28 de noviembre, se han certificado 16 jabalíes con esta enfermedad. Todos ellos, según el Ministerio y la Generalitat de Cataluña, en la misma zona en la que aparecieron los primeros casos, cerca de Barcelona y a escasísima distancia de uno de los laboratorios de la Generalitat que investigan precisamente con este virus.

De ahí que una de las hipótesis que se manejan con más fuerza es que este brote –el primero desde que España erradicara esta enfermedad animal en 1994– haya tenido su origen en una fuga de ese laboratorio. De confirmarse, como desveló OKDIARIO, esto abriría la puerta a una ola de demandas multimillonarias por parte de los empresarios del sector porcino golpeados por las pérdidas que les está causando este brote.

La aparición de estos nuevos casos confirmados este viernes no hace más que acentuar la crisis y retrasa más un posible horizonte de recuperación de normalidad en el sector. Las fronteras a las exportaciones están cerradas en países que son claves. La carne de cerdo que España no logra vender en el extranjero tiene que buscar compradores dentro del país, lo que está tirando a la baja las cotizaciones en lonja.

El lunes 1 de diciembre, primer día de cotización tras la reaparición en España del virus de la peste porcina africana, el precio en lonja cayó de 1,30 euros a 1,20 el kilo. Cuatro días después, Mercolleida volvió a anotar un descenso adicional de 10 céntimos –Mercolleida es la lonja de referencia de la cotización de carne de cerdo para España y para el resto de Europa–. Y este jueves, 12 de diciembre, horas antes de que se confirmaran otros tres casos de jabalíes infectados, la cotización cayó otros 6 céntimos. Es decir, en prácticamente diez días, el kilo de carne de cerdo se ha desplomado de 1,30 a 1,04 euros, lo que supone un desplome histórico del 20%.

Los más directamente golpeados por esta crisis son las granjas de cerdos, buena parte de ellas en manos de grandes grupos agroalimentarios. Pero los efectos se extienden a otras partes de la cadena de valor de este sector: productores y comercializadores de piensos, mataderos, salas de despiece…

La aparición de estos nuevos casos, que evidencian que el brote de contagios sigue sin estar controlado y mucho menos erradicado, hace temer que la próxima semana se acentúen las caídas de los precios de la carne de cerdo en lonja, cotizaciones que luego se trasladan al mercado final del consumidor.

España es el mayor productor de porcino de la UE y el tercero del mundo, sólo por detrás de EEUU y de China.