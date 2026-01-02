Horario de todos los partidos de la jornada 20 de la Premier League y dónde ver por TV gratis en directo desde España

La Premier League regresa este fin de semana con la jornada 20 después de haber tenido partidos intersemanales. Los jugadores han tenido unos días para recuperarse y volver a competir en este campeonato que está siendo frenético y muy igualado prácticamente en todas las zonas de la clasificación. Entre los choques más destacados, el duelo de entrenadores españoles entre Iraola y Arteta, pero no hay que olvidarse del Manchester City – Chelsea.

Aston Villa – Nottingham Forest

La jornada 20 de la Premier League se abrirá este sábado 3 de enero a las 13:30, una menos en las Islas Canarias, en Birmingham. El Aston Villa de Unai Emery, que llega tras caer frente al Arsenal hace unos días, se enfrenta al Nottingham Forest en un partido que deberían ganar sin grandes problemas, ya que el dos veces ganador de la Copa de Europa está rozando los puestos de descenso. Este choque se podrá ver en España por televisión a través del canal principal de Dazn.

Brighton – Burnley

Ese mismo sábado 3 de enero a las 16:00 horas llegará otro partidazo de la jornada 20 de la Premier League que se podrá ver en directo por TV mediante el canal de Dazn. El Brighton, que quiere alejarse de los puestos de descenso, recibe a un Burnley que está en la zona roja de la clasificación. El conjunto visitante tiene 12 puntos y haga lo que haga no podrá salir de esa zona peligrosa, pero aún así tienen la imperiosa necesidad de ganar para seguir soñando con la permanencia.

Wolverhampton – West Ham

El canal Dazn 2 estará reservado para todos aquellos aficionados que quieran ver en directo por TV y en vivo online este partido de la jornada 20 de la Premier League entre el Wolverhampton y el West Ham que se juega este sábado 3 de enero a las 16:00 horas (horario peninsular). Los lobos son los colistas y siguen siendo el único equipo que no conoce la victoria hasta el momento. Por su parte, los londinenses también están en puestos de descenso y aunque ganen no podrán abandonar dicha zona.

Bournemouth – Arsenal

Sin duda, uno de los partidazos de la jornada 20 de la Premier League serán el que protagonicen el Bournemouth y el Arsenal, donde habrá duelo español en los banquillos. Los de Andoni Iraola están en la zona baja de la tabla, pero con una buena renta de diferencia con el descenso. Por su parte, el equipo dirigido por Mikel Arteta es el líder de la clasificación y esperan lograr una victoria a domicilio este sábado 3 de enero a las 18:30 horas en este choque que se podrá ver por el canal principal de Dazn.

Leeds – Manchester United

El domingo 4 de enero llegará cargado de varios partidos y uno de los más interesantes será el que se juegue a las 13:30 horas y que se podrá ver mediante el canal de Dazn por TV desde España. Dos equipos históricos como el Leeds y el Manchester United se ven las caras en un duelo en el que los mancunianos esperan poder ganar para acabar esta jornada 20 de la Premier League en puestos que dan acceso a competiciones europeas.

Fulham – Liverpool

A las 16:00 horas de este domingo 4 de enero Londres acogerá uno de los partidos más esperados de la jornada 20 de la Premier League. El Fulham, que está en la mitad de la tabla, recibe a un Liverpool que ha conseguido engancharse de nuevo a los puestos de Champions League y los de Arne Slot esperan marcharse de la capital con tres puntos en el bolsillo. Todo lo que suceda en Craven Cottage se podrá ver en directo por televisión por el canal de Dazn.

Tottenham – Sunderland

A las 16:00 horas de este domingo 4 de enero habrá otro gran partido de la jornada 20 de la Premier League que se podrá seguir por TV por el canal de Dazn 2. Dos clubes históricos como son Tottenham y Sunderland se enfrentan en Londres en un auténtico partidazo. Los rojiblancos sueñan con meterse en Europa, pero los capitalinos están a tres puntos de ellos y necesitan la victoria para escalar en la clasificación del campeonato inglés.

Everton – Brentford

El canal Dazn 4 ofrecerá por televisión para todos los amantes del fútbol inglés que están en España un apasionante Everton – Brentford. El encuentro se jugará este domingo 4 de enero a las 16:00 horas. Ambos equipos están en la mitad de la clasificación de la Premier League y los Toffees están un punto por encima, por lo que habrá que estar muy atento a lo que ocurra en la ciudad de Liverpool en este duelo entre ellos.

Newcastle – Crystal Palace

El último partido que arrancará a las 16:00 horas de este domingo 4 de enero se jugará en St. James Park y se podrá ver por TV por el canal de Pago Dazn 3. El Newcastle, que tiene 26 puntos, recibe al Crystal Palace, que ha pegado un pequeño bajón y arranca la jornada 20 de la Premier League en la décima posición con 27 puntos, por lo que ambos están muy igualados en la tabla.

Manchester City – Chelsea

Sin duda, el partidazo de la jornada 20 de la Premier League, que servirá para poner el colofón final a esta fecha será el Manchester City – Chelsea. Se jugará el domingo 4 de enero a las 18:30 horas y se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn. El equipo de Pep Guardiola pinchó hace unos días y esperan volver a la senda de la victoria frente a un cuadro londinense que a ver cómo reacciona tras la marcha de Enzo Maresca, que ha dejado de ser el entrenador del conjunto blue.