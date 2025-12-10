Todas las restricciones en Cataluña por la peste porcina: prohibidas actividades de ocio y la caza

La Generalitat de Cataluña ha declarado el estado de emergencia en toda la región tras confirmarse un brote de peste porcina africana (PPA), una enfermedad altamente contagiosa que afecta a cerdos y jabalíes. La medida tiene como objetivo contener la propagación del virus, proteger al sector porcino y minimizar el riesgo económico, sanitario y social que podría derivarse de un contagio masivo.

El foco se detectó inicialmente en la zona de Collserola, cerca de Barcelona, y hasta ahora se han confirmado 13 jabalíes infectados. Las autoridades sanitarias han logrado localizar y controlar los casos dentro de un radio reducido, aunque se mantienen vigilantes ante la posibilidad de que el virus pueda desplazarse a otras áreas si no se cumplen las medidas de contención.

El conseller de Agricultura ha asegurado que «el foco sigue contenido», pero ha pedido a la ciudadanía máxima precaución y colaboración para evitar la propagación del virus. Aunque la PPA no representa un riesgo directo para la salud humana, sí tiene un fuerte impacto sobre el sector ganadero y la economía agroalimentaria, además de afectar la caza y la actividad en zonas naturales.

¿Qué restricciones hay?

La declaración de emergencia activa un conjunto de medidas restrictivas que afectan tanto a personas como a actividades en el medio natural:

Prohibición de acceso a zonas naturales : parques, bosques, márgenes de ríos, campos y prados de 91 municipios de riesgo. La restricción incluye actividades de ocio, senderismo, deporte y caza.

: parques, bosques, márgenes de ríos, campos y prados de 91 municipios de riesgo. La restricción incluye actividades de ocio, senderismo, deporte y caza. Duración de las restricciones : inicialmente hasta el 14 de diciembre, con posibilidad de prórroga según la evolución del brote.

: inicialmente hasta el 14 de diciembre, con posibilidad de prórroga según la evolución del brote. Actividades esenciales permitidas : el sector agrícola y ganadero puede continuar operando, siempre que cumpla con las medidas sanitarias establecidas.

: el sector agrícola y ganadero puede continuar operando, siempre que cumpla con las medidas sanitarias establecidas. Transporte y desplazamientos: quienes necesiten atravesar zonas restringidas por motivos esenciales (trabajo, regreso a domicilio) deberán hacerlo siguiendo protocolos de desinfección, incluyendo la limpieza obligatoria de vehículos al salir de la zona afectada. La Generalitat ha habilitado puntos de desinfección y suministrado instrucciones específicas.

¿Qué medidas de emergencias hay?

La emergencia permite agilizar la gestión de recursos y contratación de servicios esenciales:

Movilización de recursos humanos y técnicos : control de fauna, vigilancia forestal, rastreo de jabalíes, eliminación de animales infectados.

: control de fauna, vigilancia forestal, rastreo de jabalíes, eliminación de animales infectados. Medios tecnológicos : drones y helicópteros para vigilancia aérea y supervisión de zonas críticas.

: drones y helicópteros para vigilancia aérea y supervisión de zonas críticas. Apoyo económico: se han aprobado ayudas para productores porcinos y empresas afectadas, así como líneas de crédito y asistencia financiera que podrían superar los 20 millones de euros.

Estas medidas buscan minimizar el riesgo de propagación, garantizar la seguridad del sector agroalimentario y contener el brote de forma rápida y eficaz.