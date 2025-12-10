Todas las restricciones en Cataluña por la peste porcina: prohibidas actividades de ocio y la caza
Hasta ahora se han confirmado 13 jabalíes infectados por el virus de peste
El Gobierno investiga si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio
La Generalitat de Cataluña ha declarado el estado de emergencia en toda la región tras confirmarse un brote de peste porcina africana (PPA), una enfermedad altamente contagiosa que afecta a cerdos y jabalíes. La medida tiene como objetivo contener la propagación del virus, proteger al sector porcino y minimizar el riesgo económico, sanitario y social que podría derivarse de un contagio masivo.
El foco se detectó inicialmente en la zona de Collserola, cerca de Barcelona, y hasta ahora se han confirmado 13 jabalíes infectados. Las autoridades sanitarias han logrado localizar y controlar los casos dentro de un radio reducido, aunque se mantienen vigilantes ante la posibilidad de que el virus pueda desplazarse a otras áreas si no se cumplen las medidas de contención.
El conseller de Agricultura ha asegurado que «el foco sigue contenido», pero ha pedido a la ciudadanía máxima precaución y colaboración para evitar la propagación del virus. Aunque la PPA no representa un riesgo directo para la salud humana, sí tiene un fuerte impacto sobre el sector ganadero y la economía agroalimentaria, además de afectar la caza y la actividad en zonas naturales.
¿Qué restricciones hay?
La declaración de emergencia activa un conjunto de medidas restrictivas que afectan tanto a personas como a actividades en el medio natural:
- Prohibición de acceso a zonas naturales: parques, bosques, márgenes de ríos, campos y prados de 91 municipios de riesgo. La restricción incluye actividades de ocio, senderismo, deporte y caza.
- Duración de las restricciones: inicialmente hasta el 14 de diciembre, con posibilidad de prórroga según la evolución del brote.
- Actividades esenciales permitidas: el sector agrícola y ganadero puede continuar operando, siempre que cumpla con las medidas sanitarias establecidas.
- Transporte y desplazamientos: quienes necesiten atravesar zonas restringidas por motivos esenciales (trabajo, regreso a domicilio) deberán hacerlo siguiendo protocolos de desinfección, incluyendo la limpieza obligatoria de vehículos al salir de la zona afectada. La Generalitat ha habilitado puntos de desinfección y suministrado instrucciones específicas.
¿Qué medidas de emergencias hay?
La emergencia permite agilizar la gestión de recursos y contratación de servicios esenciales:
- Movilización de recursos humanos y técnicos: control de fauna, vigilancia forestal, rastreo de jabalíes, eliminación de animales infectados.
- Medios tecnológicos: drones y helicópteros para vigilancia aérea y supervisión de zonas críticas.
- Apoyo económico: se han aprobado ayudas para productores porcinos y empresas afectadas, así como líneas de crédito y asistencia financiera que podrían superar los 20 millones de euros.
Estas medidas buscan minimizar el riesgo de propagación, garantizar la seguridad del sector agroalimentario y contener el brote de forma rápida y eficaz.
Temas:
- Cataluña