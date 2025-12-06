El brote de peste porcina pone en peligro a hasta 25.000 empleos del sector cárnico

Decenas de miles de trabajadores del sector porcino español están en alerta tras el brote de la Peste Porcina Africana (PPA) que fue detectado por primera vez en las montañas de Collserola (Barcelona) en la última semana, según han alertado un coro de sindicatos ese sábado. Estos temores se han visto intensificados por una ola de suspensiones de trabajo temporal a lo largo de la semana en un matadero del Grupo Jorge cerca de Santa Eugènia de Berga (Barcelona), que afectó a 300 puestos de trabajo.

Algunas fuentes elevan hasta 25.000 los empleos en Cataluña que se verán afectados por la crisis sanitaria que ha sacudido al sector, mientras que la agencia EFE ha cifrado en torno a los 11.000 trabajadores que podrían ver ajustes de plantilla, citando a fuentes sindicales, este sábado. En el caso de los 300 trabajadores del Grupo Jorge, fueron trabajadores temporales que fueron suspendidos a través de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Además, el sectorial del puerco, Joves Agricultors y Ramaders de Catalunya (JARC), ha alertado de que alrededor de 70.000 cabezas de cerdo del total de 2 millones han sido afectadas por el brote del virus, aunque señalan que es una cifra muy baja. Aunque cabe destacar que existen alrededor de 30 granjas en lo que se considera la zona cero del brote, que ya han aplicado medidas de emergencia. No obstante, la Real Federación Española de Caza ha llamado a la calma: el virus afecta a los cerdos domésticos y los jabalíes en Europa, por lo que no supone un peligro para los humanos. En el caso de los jabalíes infectados, la mortalidad se encuentra cerca del 100%.

Hace unos días, la Comisión Europea amplió de 64 a 91 los municipios afectados por el virus, que incluyen a comarcas del Vallès Occidental, Vallès Oriental, entre otros. Por otro lado, la Generalitat de Cataluña está investigando si el origen de la peste porcina originó de un laboratorio IRTA-CReSA según ha informado este periódico esta mañana.