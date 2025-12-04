Confirmados 13 casos positivos de jabalíes con peste porcina africana en Barcelona

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo en otros cuatro jabalíes del virus de la peste porcina africana, por lo que se eleva a un total de 13 animales silvestres los casos positivos, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Todos los casos han sido localizados, al igual que el resto de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Asimismo, se han detectado otros 37 jabalíes muertos en la zona y sus alrededores que han dado resultado negativo.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña mantienen sus visitas y la toma de muestra en las 39 granjas localizadas en la zona afectada, que continúan libres de la enfermedad.

Las administraciones central y autonómica han instado a mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.

La Comunidad de Madrid ha realizado 536 análisis de control para detectar posibles brotes de peste porcina africana (PPA) durante este año en su laboratorio regional de sanidad animal para garantizar la salud de los cerdos en las 54 explotaciones porcinas y los jabalíes en monterías.

Madrid ha intensificado la vigilancia tras el brote de PPA en Cataluña y ha enviado también un equipo de Agentes Forestales para colaborar en el control, mientras mantiene un plan de gestión poblacional de jabalíes hasta 2030.

Los expertos madrileños han analizado a 334 cerdos y 202 jabalíes para verificar la ausencia de la enfermedad en el territorio regional. Las pruebas se realizan tanto en las explotaciones ganaderas como en las monterías donde intervienen jabalíes, siguiendo los protocolos del Programa Nacional de Vigilancia. Hasta la fecha, ninguna muestra ha dado resultado positivo.

Tranquilidad y monitorización constante

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha hecho un llamamiento a la «total tranquilidad», afirmando que «se está monitorizando a los 16.000 ejemplares de las 54 explotaciones de este tipo en la región con los análisis pertinentes». El responsable autonómico ha recordado que «esta enfermedad se controla habitualmente y siempre ha dado negativo».

La Comunidad de Madrid continúa sin registrar ningún caso de peste porcina tras supervisar exhaustivamente todas las explotaciones del territorio. No obstante, el Ejecutivo autonómico ha extremado la vigilancia y ha puesto en marcha las pautas que establece el Programa Nacional de Vigilancia de la enfermedad. Las autoridades han contactado con todas las organizaciones implicadas para reforzar las medidas de bioseguridad.