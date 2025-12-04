La Comunidad de Madrid ha realizado 536 análisis de control para detectar posibles brotes de peste porcina africana (PPA) durante este año en su laboratorio regional de sanidad animal para garantizar la salud de los cerdos en las 54 explotaciones porcinas y los jabalíes en monterías.

Madrid ha intensificado la vigilancia tras el brote de PPA en Cataluña y ha enviado también un equipo de Agentes Forestales para colaborar en el control, mientras mantiene un plan de gestión poblacional de jabalíes hasta 2030.

Los expertos madrileños han analizado a 334 cerdos y 202 jabalíes para verificar la ausencia de la enfermedad en el territorio regional. Las pruebas se realizan tanto en las explotaciones ganaderas como en las monterías donde intervienen jabalíes, siguiendo los protocolos del Programa Nacional de Vigilancia. Hasta la fecha, ninguna muestra ha dado resultado positivo.

Tranquilidad y monitorización constante

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha hecho un llamamiento a la «total tranquilidad», afirmando que «se está monitorizando a los 16.000 ejemplares de las 54 explotaciones de este tipo en la región con los análisis pertinentes». El responsable autonómico ha recordado que «esta enfermedad se controla habitualmente y siempre ha dado negativo».

La Comunidad de Madrid continúa sin registrar ningún caso de peste porcina tras supervisar exhaustivamente todas las explotaciones del territorio. No obstante, el Ejecutivo autonómico ha extremado la vigilancia y ha puesto en marcha las pautas que establece el Programa Nacional de Vigilancia de la enfermedad. Las autoridades han contactado con todas las organizaciones implicadas para reforzar las medidas de bioseguridad.

Colaboración con Cataluña

Madrid ha respondido a la solicitud de ayuda de los Agentes Rurales de Cataluña enviando un equipo especializado para integrarse en el plan de contingencia contra la peste porcina. El dispositivo está formado por un jefe de unidad, cuatro profesionales de la Unidad Canina con cinco perros y dos agentes de apoyo que colaboran en la búsqueda de jabalíes enfermos o muertos.

El equipo madrileño trabaja en el Parque Natural de Collserola durante una semana, aunque este plazo podría ampliarse si fuera necesario. Su labor se centra en batir la zona de seis kilómetros de radio donde se han hallado los jabalíes muertos, un perímetro cerrado para impedir que el virus salga del área delimitada.

Zonas delimitadas de actuación

Las autoridades catalanas han establecido dos zonas de actuación diferenciadas para el control del brote. La primera, de seis kilómetros de radio, es donde trabajan los profesionales madrileños y se encuentra cerrada para impedir la salida del virus. La segunda zona cuenta con un contorno de veinte kilómetros donde están limitadas las actividades de ocio y caza.

Novillo ha destacado que «hay una colaboración total con otras comunidades autónomas», como demuestra el rápido despliegue del equipo que ayer salió hacia Cataluña y hoy ya trabaja sobre el terreno. El objetivo es «batir una zona lo más amplia posible y retirar a los animales afectados» para contener el brote.

Reunión con la Federación de Caza

La próxima semana, expertos de la Consejería de Medio Ambiente de Madrid se reunirán con la Federación Madrileña de Caza para evaluar la situación actual. Con su colaboración, se está reforzando la actividad cinegética y aumentando el cupo de capturas de jabalí, ya que se ha comprobado su efectividad para controlar la superpoblación.

Las medidas incluyen permitir el uso del arco en cazadores profesionales, autorizar los visores térmicos y proporcionar asesoramiento a los municipios en situaciones de emergencia. La región ha registrado un aumento significativo de capturas desde la temporada 2016-2017, pasando de 6.000 ejemplares al año a las 9.000 actuales.

Plan de control hasta 2030

El Gobierno de Madrid dispone de un plan de control poblacional de jabalíes que se extenderá hasta 2030 para reducir afecciones en la salud pública, accidentes de tráfico por atropellos u otros daños en la agricultura, la ganadería o el entorno natural provocados por el exceso de fauna. Esta iniciativa se puso en marcha en abril ante la sobreabundancia de ejemplares.

El plan incluye medidas excepcionales como la declaración de comarca de emergencia cinegética temporal durante un año, con posibilidad de ampliarla si fuese necesario. Afecta a las localidades que hayan registrado un riesgo elevado de siniestros de tráfico. En el resto del territorio se realiza el control habitual de ejemplares, con las limitaciones establecidas en la temporada cinegética.

Métodos de control diversificados

Entre las actuaciones contempladas figuran la esterilización de hembras, las capturas controladas y la utilización de repelentes odoríficos o pastores eléctricos para proteger cultivos y ganaderías. Estas medidas buscan equilibrar las poblaciones de jabalí sin poner en riesgo los ecosistemas ni las actividades humanas que se desarrollan en zonas rurales.

El Ejecutivo autonómico recuerda que la peste porcina africana, que reaparece en España por primera vez desde 1994, no afecta a las personas ni se puede adquirir por contacto con los animales o ingesta de productos derivados. Las autoridades sanitarias insisten en que se trata de una enfermedad que sólo afecta a cerdos domésticos y jabalíes, sin riesgo para la salud humana.