Peste porcina: ¿se puede contagiar a los humanos?

La Peste Porcina Africana (PPA) ha vuelto a España tras 31 años sin casos, generando alarma en ganaderos, autoridades y consumidores. Su aparición es preocupante para la economía y el sector porcino. En cambio, no representa ningún riesgo para los humanos ni para otras especies animales. Se puede comer cerdo en España. Los primeros casos en España se detectaron el 26 de noviembre de 2025 en el Parque Natural de Collserola, Cataluña, con dos jabalíes muertos por la enfermedad.

Impacto económico potencial

El brote de PPA no representa riesgo sanitario para humanos, pero tiene un impacto económico significativo:

España podría perder hasta 9.000 millones de euros en exportaciones de carne de cerdo si no se controla el virus.

Cataluña concentra un riesgo de 1.000 millones de euros en pérdidas potenciales.

Sectores afectados incluyen granjas intensivas, mataderos, exportadores y cotos de caza, dada la relación de los jabalíes con la transmisión del virus.

¿Qué es la Peste Porcina Africana?

La PPA es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta únicamente a cerdos domésticos y jabalíes. Su mortalidad es muy elevada entre los animales infectados, y puede provocar la pérdida total de una granja en pocos días si no se actúa a tiempo.

No afecta a humanos, mascotas, aves o ganado como vacas, ovejas y cabras.

Es endémica en varias regiones del mundo, y desde 2007 se ha detectado en países como Georgia, Alemania y más recientemente en España.

¿Cómo se transmite la peste porcina?

El virus se propaga principalmente a través de:

Contacto directo con animales infectados.

Materiales contaminados : ropa, calzado, vehículos, herramientas de granja.

Carne o restos de animales infectados (controlada estrictamente en mataderos).

Características de la Peste Porcina Africana

La PPA es una enfermedad viral hemorrágica causada por un virus ADN de la familia Asfarviridae, altamente resistente en el ambiente y capaz de sobrevivir en carne y productos porcinos durante semanas. Entre sus principales características destacan:

Alta mortalidad en animales infectados , cercana al 100 % en cerdos domésticos.

Especies afectadas: exclusivamente cerdos domésticos y jabalíes.

Reservorio natural: jabalíes salvajes, que actúan como vectores y difusores del virus en el medio natural.

No zoonótica: la PPA no se transmite a humanos ni a mascotas (perros, gatos) ni a otros animales de granja como vacas, ovejas o aves.

Cronología del brote en España

26 de noviembre de 2025: detección de los primeros dos jabalíes muertos por PPA en el Parque Natural de Collserola, Cataluña .

Se activan protocolos de emergencia nacionales y europeos.

Se notifican los casos a la Comisión Europea, cumpliendo con la normativa comunitaria de control de enfermedades animales exóticas.

Vías de transmisión

El virus de la PPA se propaga de varias formas:

Contacto directo con animales infectados.

Materiales contaminados , incluyendo ropa, calzado, vehículos y herramientas de granja.

Carne o restos de animales infectados, aunque los protocolos en mataderos y granjas minimizan este riesgo.

Medidas de control implementadas

Dada la alta contagiosidad de la PPA, las autoridades han desplegado un conjunto de medidas preventivas y de contención: