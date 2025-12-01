¿Peligra el solomillo en la cena de Navidad por la peste porcina? Esto es lo que debes saber

La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes. Su aparición en España ha generado alarma. En cambio, es importante destacar que no representa ningún riesgo para los humanos ni para otras especies animales, como vacas, ovejas, cabras, aves o mascotas (perros y gatos). Los primeros casos de Peste Porcina Africana en España se detectaron en Cataluña el 26 de noviembre de 2025, cuando se confirmaron los dos primeros jabalíes muertos por la enfermedad en el Parque Natural de Collserola. ¿Se podrá comer solomillo en la cena de Navidad? Aquí tienes las claves:

Animales afectados y transmisión

Los cerdos y jabalíes son los únicos susceptibles a la infección. La transmisión ocurre principalmente a través de:

Contacto directo con animales infectados.

Materiales contaminados, como ropa, calzado, vehículos o herramientas de granja.

Carne o restos de animales infectados, aunque en el ámbito doméstico esto se controla estrictamente.

La enfermedad no se transmite a humanos ni a animales de compañía, por lo que los consumidores pueden estar tranquilos en cuanto a seguridad alimentaria.

Seguridad alimentaria: carne de cerdo

Expertos y autoridades coinciden en que es totalmente seguro comer carne de cerdo y sus derivados, incluso durante las festividades. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirma que no existe riesgo sanitario para la población. Las medidas actuales se centran en controlar la propagación entre animales, no en proteger a los consumidores.

Impacto económico y medidas de control

La PPA no afecta a la salud humana, su impacto económico es significativo:

España podría perder hasta 9.000 millones de euros en exportaciones de carne de cerdo, si la enfermedad no se controla.

Cataluña es la región más afectada, con unas pérdidas potenciales de 1.000 millones de euros.

Para frenar la expansión del virus, se han implementado medidas urgentes de control:

Despliegue de 117 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el Parque Natural de Collserola.

Bloqueo de certificados de exportación de carne a 40 países.

Protocolos estrictos de bioseguridad en granjas, mataderos y cotos de caza.

¿A qué afecta la Peste Porcina Africana?