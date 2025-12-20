Lotería de Navidad 2025: hasta qué hora están abiertas hoy las administraciones para comprar un décimo de Navidad en Barcelona

Llega uno de los días de mayor interés en toda la población española. El 22 de diciembre es el sorteo de la lotería de Navidad, y puede tocarte el Gordo. Si todavía no tienes tu décimo de Navidad, puedes comprarlo este sábado día 20 de diciembre, pero no te duermas. ¿Hasta qué hora están abiertas hoy las administraciones para comprar la lotería en Barcelona? Tienes un amplio horario para que no te quedes sin ellos, y siempre está la opción online que es mucho más cómoda.

Sabemos que hay administraciones de barrio que suelen cerrar antes y luego las más destacados e históricas, que se suelen ubicar en el centro de la ciudad. Si bien, como hemos indicado antes, el sorteo de la lotería de Navidad es el 22 de diciembre a las 9 horas, no puedes comprar tus décimos a las 8 horas, solo están disponibles hasta un día antes de este famoso sorteo navideño. Los horarios de las administraciones de loterías de Barcelona suelen abrir entre semana de lunes a viernes con un extenso horario que va de las 9 horas hasta las 14 horas y luego de 17 horas hasta las 20.30 horas, algunos no cierran a mediodía, en especial durante los días previos al sorteo porque una gran parte de personas casi siempre compra a último momento.

Horario de las administraciones para comprar un décimo de Navidad en Barcelona

Si bien entre semana el horario es mucho más amplio, en sábados, las administraciones de lotería suelen abrir solo hasta las 14 horas. De manera que debes tenerlo en cuenta para no quedarte sin tu décimo, pues entonces no te toca seguro.

Otros establecimientos de lotería están emplazados dentro de centros comerciales y esto hace que sus horarios sean algo más amplios. Desde el centro comercial las Arenas (donde se han vendido importantes premios de esta lotería durante los últimos años) a la Illa Diagonal, todos ellos abren en otros horarios, desde las 9 o 10 horas a 21 horas de lunes a sábado. Así que si todavía no has comprado loterías de Navidad, ya puedes ir corriendo esta tarde antes de que cierren sus administraciones.

Lotería del centro comercial Las Arenas

Su horario habitual es de Lunes a Sábado de 9:00 h. – 21:00 h, y los domingos de 10:00 h. – 14:00 h. tienes todavía estos dos días para comprar tu décimo. Lo mejor es que abren cada día y no cierran a mediodía.

Ahora bien, si quieres que te lo envíen de manera online, entonces su horario era el siguiente: el lunes 16 de diciembre era el último día en que realizaron envíos postales de Lotería de Navidad desde Lotería Las Arenas. A partir del 17 de diciembre, solo estarán disponibles las opciones de:

Compra presencial en la administración

Compra online sin envío (décimo depositado y custodiado en caja fuerte)

Lotería Valdés

Es una de las administraciones de lotería más famosas y con más historia de Barcelona. En las mismas Ramblas, suele tener cola, pero si no tienes tu décimo todavía, puedes ir a comprarlo y probar suerte.

La administración de Lotería Valdés destaca por haber repartido numerosos premios a lo largo de su trayectoria, lo que atrae a miles de compradores cada año. La historia de Lotería Valdés se remonta a 1905, año de su fundación y a partir del que ha repartido una gran variedad de premios.

Tiene un horario adaptado para atender a la gran demanda de décimos de la Lotería de Navidad durante estas fechas. El horario regular es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Ahora bien, estos días, abre más horas, y hoy sábado tiene un horario de 9 horas a las 20 horas, y este domingo de 10 a 20 horas.

De igual forma que el resto de administraciones, en lotería Valdés también puedes comprar tu décimo online. Solo debes ir a su web, y obtenerlas desde cualquier dispositivo móvil o tablet y también con la app de lotería Lottomobile, disponible gratuitamente para Apple y Android.

Admiten admiten diversos modos de pago, dando el máximo de facilidades y de esta manera ponen a tu disposición la suerte de la principal administración de lotería de Barcelona. También debes tener en cuenta, a la hora de comprar tu décimo de Lotería online a través de la página web de Lotería Valdés, que existen unos gastos de envío para que pueda llegarte tu décimo a casa en un plazo de alrededor de 48 horas. Ahora bien, comprueba antes en su web si, a dos días de la celebración de la lotería de Navidad, disponen ahora de la posibilidad de comprar online para enviártelos.

Cuáles son los Premios del Sorteo de Navidad 2025