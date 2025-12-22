Nadie da crédito pero la ‘paguilla’ de diciembre vuelve: vas a cobrar más de 1.500 euros

Llega la paguilla extra en el mes de diciembre para los funcionarios de nuestro país. La Administración General del Estado está pagando desde el pasado jueves los atrasos correspondientes a la subida del 2,5% que estaba bloqueada. De esta forma, los empleados del sector cobrarán este mes de diciembre el porcentaje de atrasos correspondientes a este mes, además de todos los pendientes desde el mes de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la paguilla de este mes.

La paguilla era un término relacionado con las pensiones y la cantidad con la que el Estado compensaba a los jubilados, y ahora esta palabra llega para alegrar las navidades a alrededor de 540.000 empleados del sector público. Este grupo de funcionarios serán los primeros en cobrar los atrasos correspondientes a la subida del 2,5% de 2025. Así que, conforme dicta la subida salarial, recibirán una paguilla en condiciones, ya que se aplica con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero.

Todo va de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, en el que se aprobaron medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Esta nueva norma es producto del acuerdo al que llegaron sindicatos y Gobierno el pasado 27 de noviembre y que elevará el sueldo de más de tres millones de funcionarios un 11% hasta el próximo 2028. De primeras se abonarán las cantidades correspondientes a 2025 y acto seguido, a partir del 1 de enero, las nóminas de los funcionarios crecerán un 1,5% y será de un 0,5 más si el IPC del año supera el 1,5%. La subida salarial de los funcionarios de la siguiente manera:

2025: 2,5% con efectos retroactivos desde enero.

2,5% con efectos retroactivos desde enero. 2026: 1,5% garantizado que puede ser del 2% si el IPC supera un 1,5%.

1,5% garantizado que puede ser del 2% si el IPC supera un 1,5%. 2027: 4,5%.

4,5%. 2028: 2%.

Llega la paguilla de diciembre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confirmó el jueves 18 de diciembre en un comunicado que la Administración General del Estado ya ha comenzado a proceder con los pagos pendientes de 2025 a los empleados del sector público. Cada comunidad autónoma ahora tendrá que hacer lo propio las comunidades autónomas, que gestionan sus propios presupuestos en una estructura de retribuciones similar a la AGE.

«La Administración General del Estado ha comenzado hoy a pagar el 2,5 por ciento correspondiente a la subida de 2025, que estaba bloqueada, y los atrasos de manera retroactiva desde el pasado mes de enero. La Agencia Tributaria ha sido el primer organismo en recibir este pago y, según ha constado CSIF, mañana continuarán el resto de departamentos de la Administración», informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado.

«En lo que se refiere a las nóminas, el ministerio que dirige Óscar López espera que la mayoría de las comunidades autónomas también percibirán este mismo mes los atrasos, aunque algunas regiones (como Madrid, Cantabria o Galicia) ya han anunciado que lo harán en la nómina de enero», dejó claro sobre el reparto de la nómina y el proceso de devolución de estos atrasos para los más de tres millones de funcionarios que hay en España. La CSIF también informó que en la nómina del mes de enero se percibirá el incremento del 1,5% previsto para la subida de 2026, que se incrementará en un punto adicional si el IPC total del año es de un 1,5% o superior.

De primeras, esta paguilla de diciembre llega para los 540.000 empleados de la Administración del Estado, que son los empleados públicos que ejercen su función en ministerios, organismos públicos y servicios territoriales. Teniendo en cuenta que el salario medio en este sector está en alrededor de 3.300 euros al mes, esta paguilla provocará un aumento en la nómina de diciembre de 241 para los sueldos menores y de 1.654 euros para los que estén en categoría superior y tengan un salario de 5.514 euros mensuales. Este incremento del 2,5% se aplicará sobre el salario base.