Detenido un marroquí por intentar degollar a su mujer en Roquetas (Almería)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por intentar degollar a su mujer con un cuchillo en Roquetas de Mar (Almería). La víctima, de 31 años, figuraba en el sistema VioGén por una denuncia anterior. Tanto el hombre como la mujer son de origen marroquí. El agresor está acusado de un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron este sábado en la calle El Yiyo de la barriada de Cortijos de Marín, poco antes de las 9:05 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando de que un hombre se encontraba en la vía pública con un cuchillo y acababa de cortarle el cuello a su mujer. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los agentes encontraron a la víctima con una herida en el cuello de extrema gravedad que dejaba visible la tráquea, según detalla La Voz de Almería. Tenía un corte contuso de unos 10 centímetros en la garganta. Tras ser estabilizada en el lugar de los hechos, ingresó en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Recibió el alta médica el domingo por la mañana.

Los agentes intervinieron el arma blanca empleada en la agresión y arrestaron al hombre, que este lunes pasará a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en funciones de guardia de Almería. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, que se investiga como una tentativa de homicidio.

El matrimonio convivía con un hijo menor de edad. También tienen otros dos hijos que residen fuera de España.

La mujer formaba parte del sistema VioGén, aunque figuraba con un nivel de «riesgo bajo». La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que hay al menos una denuncia previa, interpuesta en 2024. La Junta de Andalucía ha ofrecido a la víctima atención psicológica, pero la ha rechazado. También ha añadido que la mujer no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni de sus recursos.

En agosto de 2023, en Almería capital, un marroquí degolló a su esposa mientras daba le el biberón a su bebé de cuatro meses. En la casa estaban además otros dos hijos de 8 y 9 años, que salieron corriendo y pidieron ayuda a un vecino. La Audiencia de Almería lo condenó a 22 años y medio de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.