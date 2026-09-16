Un niño cae por un balcón en Canals (Valencia) y su madre se precipita al vacío al intentar cogerlo

Un niño de 3 años ha resultado herido con politraumatismos al caer de un balcón situado en un primer piso en la localidad de Canals, en Valencia. La madre del menor, una mujer de 27 años, ha intentado evitar la caída del menor, pero se ha precipitado al vacío y ha sufrido fracturas en sus tobillos. Los hechos se han producido en torno a las 15:00 horas de este martes.

Al parecer, el niño se había subido a un mueble situado junto a una ventana. Y, a continuación, cayó desde el balcón situado en la primera planta del inmueble, que está ubicado en la calle Germaníes, en Canals, un municipio ubicado al sur de la provincia de Valencia, en la comarca de La Costera.

El menor fue atendido por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). A continuación, el menor fue trasladado en un helicóptero medicalizado al hospital de referencia en la Comunidad Valenciana, La Fe, en Valencia.

La madre del menor fue atendida inicialmente en el centro de salud de Canals. Y, luego, trasladada al Hospital Lluís Alcanyís de Játiva por un Soporte Vital Básico (SVB), con fracturas en ambos tobillos, según Europa Press. La familia se había mudado al piso en que han sucedido los hechos hace un mes. El suceso está siendo investigado como un accidente.

Se da la circunstancia, tal como publicó en su día OKDIARIO, de que un vecino de la localidad murciana del Puerto de Mazarrón, en Murcia, salvó la vida de un niño de tres años al que cogió al vuelo en el aire cuando se había caído desde un balcón, según informaron entonces fuentes de la Policía Local. El pequeño, también de tres años, que se encontraba jugando en el balcón de su casa, un piso en la segunda planta del inmueble, se resbaló y quedó colgando de la barandilla.