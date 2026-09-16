Macrooperación policial: detenidos 19 carteristas argelinos que robaban y pegaban a los turistas de las playas de Palma y Calvià

Duro golpe al crimen en el litoral de Mallorca. La Policía Nacional y la Policía Local de Palma han desarticulado a un grupo de 19 jóvenes carteristas argelinos que se dedicaban al robo masivo de pertenencias personales de bañistas en las playas de Palma y Calvià.

La banda, especializada en sustraer teléfonos móviles, carteras y mochilas, contaba además con dos pisos okupados en la capital balear que usaban como centro de operaciones y punto de venta de los objetos robados.

La investigación se inició a raíz de un notable incremento de denuncias por sustracciones en la arena. Los hurtos y robos violentos comenzaron a repetirse con especial frecuencia en playas urbanas de Palma como Can Pere Antoni, Portixol, Ciudad Jardín y Can Pastilla, extendiéndose posteriormente por todo el litoral palmesano y el municipio vecino de Calvià.

Ante esta situación, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional, apoyado por la Policía Local de Palma, organizó un dispositivo especial para identificar, prevenir y frenar la actividad de este entramado delictivo.

Los investigadores constataron que el grupo operaba de forma altamente coordinada. Sus miembros acudían a la costa a bordo de patinetes eléctricos y permanecían en los alrededores acechando a sus objetivos. Buscaban principalmente a bañistas que dejaban sus objetos personales sin vigilancia sobre la arena mientras se bañaban o se distraían.

Tras cometer el delito, los implicados huían del lugar a gran velocidad aprovechando los patinetes. Si alguna de las víctimas detectaba el robo e intentaba recuperar sus pertenencias, los agresores empleaban la fuerza de manera inmediata para asegurar el botín.

Pisos okupados como almacén de objetos robados

Por otro lado, la red disponía de dos viviendas okupadas en el barrio de Pere Garau de Palma que utilizaba como centro de operaciones y refugio. En estos inmuebles se hacinaban los integrantes de la banda y se daba entrada a nuevos miembros. Además, las propiedades funcionaban como centros de receptación, donde los arrestados compraban material robado a otros ladrones de la zona.

El operativo culminó el pasado lunes con la fase ejecutiva del dispositivo. En la intervención participaron efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Brigada de Extranjería, la Comisaría de Distrito Centro y la Policía Local.

Durante el despliegue se registraron los dos domicilios. Uno de ellos presentaba un deterioro severo, con una de las habitaciones completamente apuntalada. Su estado obligó a solicitar la presencia urgente de los Bomberos de Palma y de técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento, quienes procedieron al precintado inmediato del inmueble por seguridad.

En el registro de las viviendas, los agentes procedieron al arresto de los 19 implicados e incautaron una importante cantidad de material sustraído y herramientas:

42 teléfonos móviles: Varios de ellos figuraban ya como denunciados por sus dueños, mientras se realizan gestiones para identificar la procedencia del resto.

11 patinetes eléctricos: Todos presentaban los números de serie borrados o raspados para dificultar su rastreo. Uno de los vehículos contaba con un orificio camuflado diseñado específicamente para ocultar un arma blanca.

Herramientas y documentación: Diverso material que está siendo analizado por los investigadores para determinar su origen.

La Policía Nacional y la Policía Local continúan analizando las denuncias pendientes y tomando declaración a los afectados. Al no estar cerrada la operación, no se descarta que el número de hechos esclarecidos aumente en los próximos días.