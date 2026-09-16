Seis inmigrantes pakistaníes han resultado heridos a palos y machetazos durante la pelea multitudinaria que ha tenido lugar este miércoles en la plaza de los Pagesos de Lérida. Los Mossos d’Esquadra buscan al resto de participantes, unos veinte, que se han enfrentado con extrema violencia y usando machetes y catanas.

Los hechos han tenido lugar a las seis horas de la mañana, cuando la policía ha recibido un aviso por parte de los vecinos de una pelea multitudinaria entre un grupo de personas en esta zona de la ciudad.

En las imágenes grabadas por los vecinos, se aprecian las agresiones con individuos armados con machetes y el lanzamiento de proyectiles entre ambos bandos. La pelea, que ha estallado en un parque público, se ha prolongado durante varios minutos, trasladándose a las calles aledañas.

Los Mossos llegaron a tiempo de atender a cinco de los heridos en la pelea multitudinaria, todos de origen pakistaní. Dos de los heridos han sido trasladados al hospital Arnau de Vilanova, donde han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente.

Ahora, la Policía busca al resto de implicados en la pelea en la que participaron cerca de una veintena de inmigrantes pakistaníes. Se cree que el detonante de la pelea tiene que ver con rencillas laborales.

Tercera pelea en un mes

Ya a mediados del mes de agosto, los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir para sofocar varias reyertas con armas blancas entre grupos de inmigrantes pakistaníes y magrebíes.

La oleada de robos en comercios que sufría la comunidad pakistaní enervó los ánimos de los inmigrantes hasta el punto de enfrentarse con hachas y palos a los magrebíes señalados por los robos.

Un día después, la detención de dos de los ladrones, dos menores que salieron de inmediato en libertad, provocó una manifestación espontánea de la comunidad pakistaní que terminó con una venganza a palos y cuchillos en la que participaron más de treinta inmigrantes y se saldó con una decena de detenidos.