Miguel, sevillano trabajando en Australia: «Hay empleo, pero la realidad no siempre es como la cuentan en redes, al principio es muy complicado»

Marcharse a Australia para trabajar se ha convertido en una opción para muchos jóvenes españoles que buscan mejores salarios y una experiencia diferente fuera de casa. En redes sociales abundan los vídeos sobre sueldos elevados, empleos en sectores como la minería o la hostelería y las posibilidades de ahorrar. Sin embargo, llegar al país no significa encontrar un buen trabajo nada más bajar del avión. Miguel Martínez, un joven que comparte su experiencia en TikTok como @miguelonm999, ha contado también esa parte menos sencilla.

En uno de sus vídeos Miguel explicaba cómo estaban siendo las primeras semanas después de mudarse junto a su novia a Noosa, una localidad situada a algo más de una hora de Brisbane. Llegaron prácticamente desde cero: «No teníamos casa, no teníamos amigos, no teníamos trabajo». Pero dos semanas después ya habían encontrado alojamiento, conocido gente e incluso conseguido una bicicleta eléctrica. El empleo, sin embargo, estaba tardando algo más.

Miguel explica cómo está el trabajo en Australia

«La verdad que la cosa está un poco complicada», reconocía Miguel al hablar de la búsqueda de empleo. Su experiencia muestra además una de las particularidades que conviene conocer antes de viajar a Australia: el mercado laboral cambia dependiendo del lugar y del momento del año. «Como sabemos todos, Australia va por temporada y depende de la ciudad», explicaba. En su caso, llegaron a Noosa durante la temporada baja, algo que podía reducir tanto las oportunidades disponibles como el número de horas ofrecidas por las empresas.

A pesar de las dificultades iniciales, después de una primera semana buscando empezaron a llegar las oportunidades. Su novia consiguió un empleo haciendo habitaciones en el área de housekeeping de un resort, mientras que Miguel iba a comenzar a trabajar en un supermercado. Él mismo admite que no era exactamente lo que habían imaginado antes de llegar: «No son nuestros trabajos de ensueño, pero habrá que ganar dinero de alguna manera». Una situación bastante habitual cuando alguien acaba de instalarse en otro país y necesita empezar a generar ingresos mientras continúa buscando algo que encaje mejor con sus planes.

Buscar varios trabajos para conseguir suficientes horas

Conseguir un empleo tampoco solucionaba por completo el problema. Miguel advertía de otra cuestión importante: durante la temporada baja es posible encontrar trabajo y, aun así, recibir pocas horas semanales. «Por mucho que consigas trabajo, lo más normal es que te den muy pocas horas», explicaba. Según su experiencia en aquel momento, podían ofrecerles «máximo 20, 25». La solución que se planteaban era combinar distintos empleos: «No son muchas horas, pero si consigues dos de 20 horas, pues ya tienes 40». Por eso ambos continuaron buscando incluso después de encontrar sus primeros trabajos. El mismo día que Miguel grabó uno de sus vídeos, él y su novia tenían una entrevista para trabajar como bartenders. Lo curioso es que habían presentado sus candidaturas por separado, sin decir que eran pareja.

«Hemos aplicado los dos por separado, sin decir que nos conocemos, que somos pareja ni nada», contaba mientras esperaba su turno. Primero entró ella y después le tocaba a él. Miguel tenía además otro trial al día siguiente para trabajar como bartender o camarero. El comienzo había sido lento, pero después de varios días entregando currículums y solicitando puestos empezaban a recibir respuestas. «La primera semana nos costó un poco encontrar trabajo y tal, pero ahora parece que ya van llamándonos un poquito», resumía.

El trámite que Miguel recomienda hacer nada más llegar a Australia

Encontrar una empresa dispuesta a contratarte es sólo una parte de empezar a trabajar en Australia. En otro de sus vídeos, Miguel explica uno de los primeros trámites que recomienda realizar al llegar al país: solicitar el Tax File Number (TFN), el número fiscal utilizado para trabajar y pagar impuestos. «Mi recomendación: hacer esto el primer o segundo día, que cuanto antes lo tengas, mejor», señala. La solicitud se realiza gratuitamente a través de la Australian Taxation Office (ATO).

Miguel explica que la carta con el TFN puede tardar varias semanas en llegar a la dirección indicada. Esto puede resultar especialmente incómodo para quienes acaban de aterrizar y todavía se alojan en un hostel. Sin embargo, según cuenta, no es necesario esperar a recibir físicamente la carta para empezar a gestionar el trabajo. Su consejo es guardar el número de referencia que aparece después de completar la solicitud y contactar posteriormente con la ATO. De esta manera se puede obtener el TFN antes de que llegue la documentación por correo.

El consejo de Miguel para quienes llegan buscando trabajo

La experiencia de Miguel tampoco transmite la idea de que sea imposible encontrar empleo en Australia. De hecho, él y su novia comenzaron a conseguir oportunidades después de los primeros días. Lo que intenta dejar claro es que puede hacer falta tiempo y que las condiciones dependen mucho de la temporada y del lugar elegido. Para quienes estén preparando el viaje, su consejo es no desesperarse si los primeros currículums no reciben respuesta. «Que no os asustéis, al final con esfuerzo, con constancia se consigue poco a poco, paso a paso», explica. Su recomendación final es todavía más sencilla: «Ve echando currículum y al final te acabarán llamando».