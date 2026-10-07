Gasparilla: la joya escondida junto al golfo de México que American Prime pone al alcance del inversor español

American Prime, empresa líder en el sector inmobiliario con más de 45 años de trayectoria y más de 10.900 clientes satisfechos en todo el mundo, continúa ampliando su catálogo de proyectos en el estado de Florida. Entre ellos, uno destaca por su carácter exclusivo y su ubicación privilegiada: Gasparilla, un desarrollo situado en el condado de Charlotte que la propia compañía describe como “una verdadera joya escondida”.

Un secreto bien guardado junto al golfo de México

El proyecto se localiza en el condado de Charlotte, en la costa oeste de Florida, junto al aeropuerto privado de Coral Creek y a apenas cinco minutos en coche de la isla de Gasparilla, donde se encuentra la playa de Boca Grande, una de las más bonitas y exclusivas de la zona.

La isla de Gasparilla cuenta con más de 11 kilómetros de playa y vive en la actualidad un auge inmobiliario, residencial y comercial de carácter muy exclusivo, algo que se percibe nada más llegar.

Clima y naturaleza durante todo el año

Con una temperatura promedio anual de unos 24 ºC, el condado de Charlotte ofrece días soleados casi todo el año, lo que lo convierte en un destino perfecto para disfrutar del aire libre. No en vano, la revista Golf Digest ha clasificado el puerto de Charlotte y el área de las Islas del Golfo como el tercer mejor lugar de América para vivir y jugar al golf.

Casi 20 km de playas del área del Golfo comparten costa con los bosques de manglares del puerto de Charlotte, que alberga uno de los estuarios marinos protegidos más grandes del mundo, con unos 435 km² y 352 km de costa natural. A ello se suman marinas y clubes náuticos para barcos de motor y veleros, más de 70 parques y áreas recreativas y una zona de gestión de vida silvestre de más de 26.000 hectáreas, destacada en la Florida Wildlife Viewing Guide.

Una de las zonas de mayor crecimiento de EEUU

Más allá del atractivo paisajístico, el condado de Charlotte vive un momento de expansión demográfica muy notable. Según datos del Censo de Estados Unidos recogidos a finales de 2025, su población ha crecido un 16,9% en apenas dos años y medio –de junio de 2023 a octubre de 2025–, hasta alcanzar los 235.255 habitantes, un ritmo de crecimiento que normalmente llevaría una década entera. De hecho, el área metropolitana de Punta Gorda, que coincide con el condado de Charlotte, fue entre 2024 y 2025 la quinta región metropolitana de mayor crecimiento de todo Estados Unidos, y las proyecciones de los consultores demográficos contratados por el propio condado anticipan que la población podría superar los 350.000 habitantes en 2050.

Ese dinamismo no es nuevo. Ya entre los años 2016 y 2017, la economía conjunta de los condados de Charlotte, Lee y Sarasota –con una población permanente superior al millón de habitantes– registraba incrementos anuales del 9% en las ventas sujetas a impuestos, el 13% en las ventas de viviendas unifamiliares y el 10% en los permisos de construcción. Una década después, la tendencia de crecimiento sostenido no solo continúa, sino que se ha acelerado.

Todo tipo de servicios a la vuelta de la esquina

El condado de Charlotte combina su atractivo natural con una infraestructura de servicios de primer nivel: hospitales, escuelas, universidades, bancos y comercios de todo tipo. Su sistema de escuelas públicas cuenta con ocho escuelas secundarias y diez primarias, a las que se suma una veintena de instituciones educativas cercanas con programas universitarios y de posgrado, además de numerosos colegios privados.

En el ámbito sanitario y cultural, la zona dispone de cuatro hospitales, cuatro bibliotecas públicas, centro cultural, teatro, centro de convenciones y hasta seis aeropuertos, junto a una oferta que va de las tiendas de toda la vida a las grandes superficies, y de los restaurantes de autor a las franquicias nacionales.

Terrenos listos para construir, sin plazos ni letra pequeña

El proyecto Gasparilla ofrece lotes en áreas totalmente urbanizadas, de aproximadamente 700 a 1.000 m², con disponibilidad también de lotes comerciales bajo consulta. A diferencia de otras inversiones en terrenos que obligan a edificar en un plazo determinado, en Gasparilla no existe un tiempo límite para construir; el comprador adquiere la propiedad en pleno dominio desde el primer momento, con el título registrado legalmente a su nombre, y decide cuándo levantar su vivienda.

Entre los detalles del proyecto encontramos:

Calles pavimentadas y áreas urbanizadas , con agua y alcantarillado.

, con agua y alcantarillado. Electricidad, internet, televisión por cable y teléfono disponibles en la zona.

disponibles en la zona. Entorno natural , a solo minutos de playas espectaculares.

, a solo minutos de playas espectaculares. Parques dentro del proyecto y sus alrededores.

dentro del proyecto y sus alrededores. Cercanía a aeropuertos y puertos públicos y privados.

públicos y privados. Proximidad a todo tipo de comercios y empresas de servicios.

En cuanto a precios, el catálogo de American Prime en Florida incluye parcelas estándar que, según el proyecto y la ubicación, suelen moverse entre los 35.000 y los 70.000 dólares, además de un portfolio premium –gestionado de forma privada y selectiva– para inversores que buscan ubicaciones todavía más exclusivas.

Invertir sin moverse de España

American Prime se encarga de todo el proceso de principio a fin: desde la selección del terreno y la gestión documental hasta el cierre legal del título en Estados Unidos, con asistencia completa en castellano. El inversor no necesita viajar ni lidiar con trámites locales para convertirse en propietario; un representante experto resuelve todas las dudas y, para quien lo desee, organiza una visita a la propiedad antes de formalizar la compra.

Gasparilla es una de esas oportunidades que no se repiten, así que no la pierdas. Llama ahora gratuitamente desde cualquier punto de España a través de WhatsApp al (305) 786-232-1883 o visita la web oficial de American Prime para solicitar un dossier informativo personalizado sobre el proyecto Gasparilla, sin ningún tipo de compromiso.