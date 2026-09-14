Con 23 años Mario dejó la ciudad para abrir un bar en un pueblo de 100 habitantes: «Para mí el éxito es que no me tenga que ir del pueblo»

Vivir en una gran ciudad suele relacionarse con tener más oportunidades, pero muchos jóvenes que desean independizarse o poner en marcha un negocio no parecen encontrarlas por el coste que supone. El alquiler de una vivienda, un local y los gastos diarios pueden hacer que cualquier proyecto o emprendimiento necesite mucho dinero antes incluso de empezar. Mario Pérez conoce bien esa realidad. Se crió en Valencia, pero con 23 años decidió probar suerte lejos de la ciudad y trasladarse a Valdemoro-Sierra, un pequeño municipio de la Serranía de Cuenca con menos de un centenar de habitantes donde ha acabado regentando un bar.

Llegó en el verano de 2023 con la intención de trabajar e independizarse. Después de dos años como camarero, terminó poniéndose al frente de su propio establecimiento, el Bar Haro. Allí encontró unas condiciones que, según explica, difícilmente habría tenido en Valencia. Los gastos son menores, la competencia es diferente y los vecinos se han convertido en una importante red de apoyo. También descubrió que encontrar trabajo en un pueblo puede ser bastante más sencillo de lo que imaginaba.

Con 23 años Mario dejó la ciudad para abrir un bar en un pueblo de 100 habitantes

Mario cuenta su experiencia en un vídeo publicado en redes sociales por la Diputación de Cuenca, donde conversa con Javier Cebrián, diputado de Reto Demográfico. El joven recuerda que en Valencia veía muy complicado independizarse y construir un futuro debido al dinero necesario simplemente para mantener el día a día. «Veía cómo están las cosas para independizarse, hacer vida y conseguir montar un futuro»», explica.

Para él, el problema no era únicamente cuánto podía ganar, sino cuánto dinero desaparecía cada mes en gastos. «Es un gasto tan elevado que supone demasiada pérdida y demasiado poco margen de beneficio para ir a más en la vida en general», señala. En Valdemoro-Sierra encontró precisamente ese margen que echaba en falta. «Aquí al final la vida es más barata y te da un margen de mejora que a largo plazo se nota».

Esa diferencia económica le ha permitido conseguir algo que veía mucho más difícil en una gran ciudad: tener su propio establecimiento. Mario considera que afrontar un proyecto parecido en Valencia supondría unos costes muy superiores, tanto por el local como por la vivienda, además de enfrentarse a una competencia mucho mayor.

El apoyo de los vecinos también marcó la diferencia

Sin embargo, Mario no reduce su decisión a una cuestión de alquileres. Una de las cosas que más valora de vivir en un municipio tan pequeño es la relación que mantiene con sus vecinos. Cuando abrió el bar, explica, encontró una comunidad dispuesta a apoyar un negocio que acababa de empezar, algo especialmente importante durante los primeros meses.

Esa cercanía también aparece en situaciones mucho más cotidianas. «Yo ahora tengo un fontanero, un electricista, tengo un albañil y todos están a una llamada y están aquí», cuenta. En una ciudad también puede encontrarse prácticamente cualquier servicio, pero Mario señala una diferencia: «En la ciudad puede haber de todo, como se dice, pero de todo con el billete por delante». En el pueblo, asegura, muchas veces funciona la ayuda entre vecinos. «El día que me falta algo tengo seis vecinos dispuestos a hacerlo», explica. Y el intenta responder de la misma forma cuando alguien necesita su ayuda.

«Lo que falta es gente joven que trabaje»»

Otra de las ideas que Mario cuestiona es que trasladarse a un pueblo signifique necesariamente tener menos posibilidades de encontrar empleo. Su experiencia ha sido justamente la contraria. Desde que llegó a Valdemoro-Sierra asegura que ha recibido más ofertas de trabajo de las que podía asumir. «Aquí desde que yo he pisado el pueblo me han ofrecido trabajos, más de los que he podido trabajar», afirma.

Según explica, el problema que observa es la falta de relevo generacional. Muchas de las personas que siguen trabajando en la zona superan los 50 años y no siempre hay jóvenes dispuestos a ocupar los puestos que quedan disponibles. «Lo que falta es gente joven que trabaje», sostiene Mario. Para quienes estén dispuestos a cambiar de vida, esa situación puede convertirse también en una oportunidad. Él llegó buscando trabajo y una manera de independizarse y, unos años después, ha conseguido ponerse al frente de su propio negocio.

Su idea de éxito es poder seguir viviendo allí

Mario tampoco habla de su experiencia como el primer paso para crecer profesionalmente y regresar algún día a una gran ciudad. Su objetivo es mucho más concreto: conseguir que la vida que ha construido en Valdemoro-Sierra le permita quedarse. «Mi objetivo no es profesional. Yo simplemente quiero vivir en mi pueblo. Quiero poder vivir en mi pueblo y ganarme la vida aquí», explica. Tener un negocio propio forma parte de ese proyecto, pero no parece ser el fin en sí mismo.

Por eso, cuando habla de éxito, no menciona cuánto quiere facturar ni cuántos establecimientos espera tener en el futuro. Su medida es otra:»Siempre diré que para mí el éxito es que no me tenga que ir. Mientras pueda estar aquí, eso es el éxito». Para Mario, poder ganarse la vida en un pueblo de menos de 100 habitantes y no verse obligado a marcharse es precisamente lo que quería conseguir.