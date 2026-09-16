La idea de España de los nacionalizados por la Ley de Nietos: «Mi abuelo era navarro, soy pura vasca»

En las colas del Consulado General de España en Buenos Aires, OKDIARIO ha comprobado que muchos de los futuros electores españoles, gracias a la Ley de Nietos, mantienen un vínculo exclusivamente familiar con España. «Votaré en las próximas elecciones, pero nunca estuve en el pueblo de mi abuelo. Lo tengo pendiente», señalan, confundiendo incluso comunidades como Navarra y el País Vasco.

Los testimonios recogidos por OKDIARIO reflejan una realidad que se repetirá en cientos de miles de casos por la Ley de Memoria Democrática. Frente a los que acceden a la nacionalidad por Residencia, que deben hacer un examen que evalúa el conocimiento de la Constitución y la realidad social y cultural españolas, los nuevos españoles por la Ley de Nietos manifiestan un desconocimiento absoluto de España.

La mayoría de los nuevos compatriotas han viajado como turistas a Madrid y Barcelona, pero prácticamente todos los entrevistados viven ajenos no solo a la realidad política nacional, sino sociocultural y geográfica del país. Dudan incluso cuando se les pregunta por el pueblo o la provincia de la que emigraron sus abuelos, por las que muchos son potenciales votantes.

Todo ello pese a que el auto del Tribunal Supremo haya paralizado de manera cautelar el derecho a voto de todo aquel que no acredite su condición de descendiente de exiliado.

«Mi abuelo era navarro, somos puros vascos»

La confusión para no diferenciar distintas regiones lleva a una madre descendiente de españoles a confundir sus orígenes navarros con el País Vasco: «Mi abuelito vino de Navarra. Somos puros vascos».

El desarraigo de los nacionalizados es patente, como queda manifiesto en el caso de una joven cuyos antepasados proceden de Los Barrios de Luna, en León. Ni ella ni sus otros dos hermanos nunca han visitado esta localidad española. «Hemos ido a España a conocer otros lugares, pero justo este no», explica.

Una situación similar vive una joven que obtuvo la nacionalidad gracias a su abuelo, natural de Lugo. Reconoce que todavía no conoce Galicia. «Mi cuenta pendiente es ir a Galicia, a conocer el pueblo de mi abuelo», afirma.

Las colas siguen en el Consulado de Buenos Aires

Argentina concentra el mayor volumen de solicitudes de nacionalidad en todo el mundo. Solo el Consulado General de España en Buenos Aires ha registrado 645.052 expedientes. Si se suman los tramitados en Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca, el número se aproxima al millón, alrededor del 40% de las 2,4 millones de solicitudes presentadas a nivel mundial al amparo de la conocida como Ley de Nietos.

Las colas frente al Consulado en Buenos Aires se han convertido en una imagen permanente desde hace cuatro años, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. Los comerciantes de la zona señalan que en el proceso de recogida de expedientes había hasta 200 metros de fila.

Aunque el plazo para solicitar la nacionalidad terminó el pasado octubre, cada día, decenas de descendientes de españoles esperan durante horas en la calle Guido del exclusivo barrio Recoleta para completar el trámite, independientemente de que su derecho a ejercer el voto haya quedado suspendido.