Jesús, español trabajando de camionero en EEUU: «Yo cobro 62 céntimos por cada milla que recorro»

Jesús es uno de los camioneros más virales del mundo, ya que todas sus andanzas con el camión por Estados Unidos las retransmite a través de su perfil oficial en las redes sociales. Hace unas semanas hizo una publicación en la que informó del salario que percibe como camionero en territorio americano y ahora ha concedido una entrevista en la que ha contado las ventajas y desventajas de su profesión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de un camionero en Estados Unidos.

Jesús acumula más de cuatro años trabajando como camionero en Estados Unidos y ya cuenta con una muestra suficiente como para opinar con claridad sobre la experiencia. Su modus operandi al otro lado del Atlántico consiste en ocho meses de trabajo con jornadas de lunes a domingo y cuatro meses de descanso en territorio nacional, donde disfruta de los beneficios conseguidos durante su actividad laboral diaria.

«Me llamo Jesús y hace cuatro años dejé España para venir a trabajar como camionero a los Estados Unidos», contó en una publicación reciente en la que también confirmó que «trabajo de lunes a domingo y sin descanso» y que aprovecha los descansos entre carga y carga para hacer algo de turismo en las ciudades. Así, durante ocho meses, los siete días de la semana, viviendo en un camión que ha convertido en una especie de «camper» en la que cuenta con todas las necesidades.

Jesús y su sueldo como camionero en Estados Unidos

Jesús, que en las redes sociales se hace llamar @uncamionerosindestino, ha concedido una entrevista al canal de YouTube Súper Geografía, con el que ha estado en una ruta entre Oregón y California. Durante el trayecto ha dado todos los detalles sobre su trabajo de camionero en Estados Unidos y también ha informado sobre su salario.

«Yo he ganado nóminas más altas en España de lo que he ganado aquí», afirma este camionero español en Estados Unidos, que también ha informado que «cobro 62 céntimos por cada milla que recorro». En esta entrevista también añade que puede cobrar un bonus que puede sumar otros 12 céntimos por milla y también dice que puede llegar a un pago de 210 dólares diarios.

Jesús también tiene un vídeo en sus redes sociales que dedica a contar su salario como camionero en Estados Unidos, en el que informa que «mi empresa no es la que más paga, pero he conseguido ganar un salario bastante decente». Además, cuenta que la suma total de trabajadores durante los ocho meses equivale a «62.546 dólares, que equivalen a 57.542 euros». A esto hay que descontar alrededor de 13.000 euros entre seguros e impuestos, que dejan una ganancia neta de «57.500 euros por ocho meses».

En el vídeo, Jesús también hizo una proyección sobre si hubiera trabajado los 12 meses del año y esa cantidad llegaría hasta los 86.313 euros. «Si hubiera estado aquí a machete, sin parar, non stop, pico y pala, un año entero, hubiera cobrado 93.819 dólares. Yo no vine aquí por el dinero. Vine aquí porque era la ilusión que yo tenía desde chiquitito, de trabajar aquí de camionero», afirma en el vídeo publicado en la cuenta @uncamionerosindestino.