La jueza envía a prisión al conductor sudamericano que arrolló a seis coches con su camión y que circulaba rozando el coma etílico en Palma

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha enviado a prisión al conductor del camión que este jueves arrolló a seis coches en la Ma-13, autopista de Inca, frente a Son Fuster, en Palma, en un accidente múltiple que dejó 16 personas heridas.

El camionero, de origen sudamericano, fue detenido por la Guardia Civil de Tráfico después de que las pruebas de alcoholemia realizadas tras el siniestro arrojaran un resultado positivo y elevado. El conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, con una tasa que, según las primeras informaciones, rozaría el coma etílico.

El accidente múltiple en la autopista de Inca se produjo sobre las 8.45 horas del jueves, cuando el tráiler circulaba en dirección a Palma y se encontró con una retención de tráfico. El conductor no consiguió frenar a tiempo y embistió a varios vehículos, provocando una colisión en cadena. Los servicios de emergencia tuvieron que atender a 16 personas heridas, mientras que varios de los vehículos implicados quedaron gravemente dañados.

Tras el accidente, los agentes de la Guardia Civil sometieron al camionero a las correspondientes pruebas de alcoholemia. El resultado positivo motivó su detención. Además, el conductor habría intentado abandonar el lugar del accidente, aunque finalmente fue interceptado por los agentes.

Este viernes, el detenido fue trasladado a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, para comparecer ante la jueza. El camionero llegó a las 13.58 horas y accedió al edificio judicial sin hacer declaraciones. A su llegada, un periodista de OKBALEARES le preguntó: «¿Es usted inocente?». El conductor no respondió y continuó su camino hacia el interior de los juzgados.

La jueza ha decretado finalmente su ingreso en prisión, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente de la Ma-13 y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse del siniestro. El camionero está investigado por presuntos delitos contra la seguridad vial, desobediencia grave y lesiones imprudentes.