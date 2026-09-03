El conductor sudamericano que ha arrollado a siete coches y ha dejado 16 heridos en Palma trató de huir a la carrera tras el accidente

El conductor borracho de origen sudamericano que esta mañana ha arrollado con su camión a siete vehículos y ha dejado 16 heridos en la autopista de Inca (Ma-13) intentó fugarse del lugar a la carrera tras el accidente. Además, según ha informado la Guardia Civil, el camionero, de 63 años, se negó a someterse a la segunda prueba de alcoholemia. Está acusado de los delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial.

El suceso se ha producido alrededor de las 8:40 horas de esta mañana a la altura de la salida de Son Fuster. El conductor del tráiler, que se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial, perdió el control del vehículo y terminó embistiendo a siete coches diferentes.

La violencia del impacto fue de tal magnitud que algunos de los turismos implicados llegaron a quedar encaramados unos encima de otros tras la colisión.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron con la máxima rapidez varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Nacional, así como un amplio despliegue de ambulancias del SAMU 061. Los servicios sanitarios atendieron a las víctimas en la misma calzada y, tras una primera asistencia de urgencia, los heridos han sido evacuados a diferentes centros hospitalarios para someterse a una revisión médica más exhaustiva.

En concreto, dos pacientes necesitaron estabilización y otros cinco pacientes fueron trasladados a hospitales por ambulancias de SAMU061, Quirón Palmaplanas y Juaneda.

Una persona fue trasladada a Son Espases con código politraumatizado, dos hasta el Hospital Son Llàtzer y dos, a la Clínica Juaneda. En total, hay dos pacientes menos graves, tres leves y 12 leves.

La gravedad del choque obligó a cortar varios carriles de la Ma-13 en dirección a la capital balear, lo que generó de forma inmediata importantes retenciones e intensos problemas de tráfico.

Para restablecer la normalidad en la zona, las brigadas de carreteras del Consell de Mallorca se desplegaron para coordinar las labores de limpieza de los restos esparcidos por la vía, mientras que diversas grúas procedieron a la retirada de los automóviles siniestrados.