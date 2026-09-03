Un conductor borracho pierde el control de su camión, arrolla a seis coches y deja 16 heridos en Palma

Un grave accidente de tráfico registrado en Mallorca ha dejado un saldo de 16 personas heridas, entre las que se encuentra una mujer embarazada. El incidente ha tenido lugar en la autopista de Inca (Ma-13), a la altura del kilómetro 1 y en sentido hacia Palma, cuando un conductor que circulaba borracho con su camión de gran tonaje ha colisionado contra varios vehículos.

El suceso se ha producido alrededor de las 08:40 horas de la mañana a la altura de la salida de Son Fuster. El conductor del tráiler, que ya ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil, ha perdido el control del vehículo y ha terminado embistiendo a hasta siete seis coches diferentes.

La violencia del impacto ha sido de tal magnitud que algunos de los turismos implicados han llegado a quedar encaramados unos encima de otros tras la colisión.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado con la máxima rapidez varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Nacional, así como un amplio despliegue de ambulancias del SAMU 061.

Los servicios sanitarios han atendido a las víctimas en la misma calzada y, tras una primera asistencia de urgencia, los heridos han sido evacuados a diferentes centros hospitalarios para someterse a una revisión médica más exhaustiva.

En concreto, dos pacientes han necesitado estabilización y otros cinco pacientes han sido trasladados a hospitales por ambulancias de SAMU061, Quirón Palmaplanas y Juaneda.

Una persona ha sido trasladada a Son Espases con código politraumatizado, dos han sido llevados hasta el Hospital Son Llàtzer y dos, a la Clínica Juaneda. En total, hay dos pacientes menos graves, tres leves y 12 leves.

La gravedad del choque ha obligado a cortar varios carriles de la Ma-13 en dirección a la capital balear, lo que ha generado de forma inmediata importantes retenciones e intensos problemas de tráfico.

Para restablecer la normalidad en la zona, las brigadas de carreteras del Consell de Mallorca se han desplegado para coordinar las labores de limpieza de los restos esparcidos por la vía, mientras que diversas grúas han procedido a la retirada de los automóviles siniestrados.