Séneca (Filósofo y consejero del Imperio Romano): «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho»

Vivimos pendientes del reloj, de las obligaciones y de todo aquello que creemos que debemos hacer algún día. Sin embargo, hace casi dos milenios, el filósofo Séneca ya reflexionaba sobre la manera en la que los seres humanos malgastan su existencia. En su obra De brevitate vitae, conocida en español como Sobre la brevedad de la vida, dejó una idea que continúa creando preguntas en la sociedad actual, ya que el problema no es disponer de poco tiempo, sino no saber utilizarlo.

Una vida más larga de lo que creemos

Lucio Anneo Séneca, nacido en Corduba (la actual Córdoba) alrededor del año 4 a. C., fue uno de los grandes representantes del estoicismo romano. Además de filósofo, ejerció como escritor, político, senador y consejero del emperador Nerón. Su pensamiento estuvo marcado por una preocupación constante, que habla de cómo alcanzar una vida plena en un mundo dominado por la ambición, el poder y las pasiones.

En Sobre la brevedad de la vida, escrito probablemente durante el siglo I d. C. y dirigido a Paulino, Séneca cuestiona la idea de que la existencia humana sea demasiado corta. Para él, la naturaleza ha concedido tiempo suficiente para desarrollar proyectos importantes, cultivar la sabiduría y vivir de acuerdo con la razón. El problema aparece cuando ese tiempo se dispersa en actividades que no aportan verdadero valor.

El tiempo que perdemos sin darnos cuenta

La reflexión del filósofo no se limita a criticar el ocio o el descanso. Séneca también señala a aquellos que viven absorbidos por el trabajo, la riqueza, el reconocimiento social o las preocupaciones ajenas. Desde su perspectiva, una persona puede estar permanentemente ocupada y, aun así, no estar viviendo de forma consciente.

Séneca no propone vivir con prisa ni aprovechar cada minuto de manera productiva. Su planteamiento consiste en recuperar el control sobre la propia existencia y dedicar atención a aquello que realmente importa, que son las relaciones, el conocimiento, la serenidad y las decisiones personales. Su mensaje sigue siendo una invitación a dejar de aplazar la vida y empezar a utilizar el tiempo con mayor conciencia.